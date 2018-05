Türkiye Gazetesi

Türk basketbolunun efsane oyuncuları Mirsad Türkcan ve İbrahim Kutluay, THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde yer alacak Fenerbahçe Doğuş'u organizasyonun favorisi olarak gösterdi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yarın başlayacak Dörtlü Final organizasyonu için bu şehirde bulunan sarı-lacivertli takımın eski yıldız oyuncuları, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Doğuş'un yarın Litvanya temsilcisi Zalgiris'le finale çıkma mücadelesi vereceğini hatırlatan Türkcan, ilk maçların önemine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Özellikle ilk 10 dakika çok önemlidir. Zalgiris için play-off oynamak bile yeterliydi ama Dörtlü Final'e geldiler. Çok büyük bir iş başardılar. Koçları Sarunas Jasikevicius çok heyecanlı. Bu heyecan bize tehlike oluşturabilir. Bence Fenerbahçe Doğuş bu turnuvanın favorisi. Başında defalarca bu seviyede yer almış, şampiyonluklar yaşamış Obradovic var. Fenerbahçe'nin üst üste ikinci kez bu kupayı kazanarak tarihe geçeceğini düşünüyorum."

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın bu başarı da büyük bir rol oynadığını vurgulayan Türkcan, "Fenerbahçe'ye beni 2007'de başkan Aziz Yıldırım davet etti. O zaman her şeyi adım adım anlattı. Anlattığı her şey gerçek oldu. Basketbolu nasıl bu seviyelere getireceğini anlattı. Her şey anlattığı gibi oldu. Türk basketbolu için Fenerbahçe'nin 4 yıl üste üste burada olması çok önemli." ifadelerini kullandı.

Kutluay: Bu turnuvanın favorisi Fenerbahçe Doğuş'tur

İbrahim Kutluay, sarı-lacivertli takımın şampiyonluğa ulaşacağına inandığını ancak Zalgiris'in de tehlikeli bir ekip olduğunu vurguladı.

Sarı-lacivertli takımın büyük bir tecrübeye sahip olduğunu anlatan Kutluay, şunları kaydetti:

"Bu turnuvanın favorisi Fenerbahçe Doğuş'tur. Hem geçen senenin şampiyonu hem de iki eksiğe rağmen büyük ölçüde takımın korunması bu düşünceyi ortaya çıkarıyor. İlk maçlar her zaman zordur. Zalgiris tehlikeli bir takım. Özellikle atletik yapılılar, tempolu oynuyorlar ve rakibi bozuyorlar. Bizim için tehlikeli bir takım gibi gözüküyor. Müthiş bir basketbol oynuyorlar ama oyuncu kalitesi ve derin kadroya sahip olmamız da bizim avantajımız. Tabii koç faktörü de var. Obradovic'in tek maçlı sistemlerdeki özelliğini biliyoruz. Dörtlü Final'de yaptığı hamlelerle ön plana çıkıyor. Zalgiris ise buraya aç ve kaybedecek bir şeyi olmadan geliyor. Avantajlı tarafları bu."

Darüşşafaka'nın ULEB Avrupa Kupası'nı aldığını hatırlatan Kutluay, "Buradan da bir Avrupa Ligi kupası alırsak, Avrupa'nın en büyük iki organizasyonunu Türkiye'ye getirmiş olacağız. Bu da Türk basketbolu ve sporu için müthiş bir şey olacak. İnşallah hem Fenerbahçe'miz hem de Türkiye büyük bir mutluluk yaşar." diyerek sözlerini tamamladı.