Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş, 33 yaşındaki Sırp savunma oyuncusu Dusko Tosic’in, Çin takımlarından Guangzhou R&F Football Club’a transferiyle ilgili KAP’a bildirim yaptı.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle:

“Profesyonel Futbolcu Dusko Tosic’in transferi konusunda Guangzhou R&F Football Club ile görüşmelere başlanmıştır.”

2015 yılında bonservissiz şekilde Beşiktaş’a transfer olan Tosic, bu sezon ligde oynadığı 25 maçta 5 gol atma başarısı gösterdi.

Beşiktaş formasıyla 2015-16 ve 2016-17 sezonunda lig şampiyonluğu yaşayan tecrübeli futbolcu, 2006-07 sezonunda Sochaux formasıyla Fransa Kupası, 2008-09’da Werder Bremen ile Almanya Kupası şampiyonlukları yaşadı.

TOSIC’TEN AYRILIK MESAJI

Tecrübeli savunma oyuncusu Instagram hesabından yayınladığı mesajla siyah beyazlı taraftarlara veda etti. Tosic yeni takımı Guangzhou R&F Football Club’ın formasıyla poz verdi.

Tosic mesajında şu ifadeleri kullandı;

“Nereden başlayacağımı bilmiyorum.Bu kulüp ve taraflarlar için ne desem çok az 3 yıl boyunca türkiyenin en büyük kulübü olan bjk forması giymek ve bu büyük taraflarlar önünde maçlara çıkmak benim için her zaman gurur vericiydi.Lütfen bu sene şampiyon olamadığımız için üzülmeyin biz takım olarak elimizden gelen herşeyi yaptık, maalesef başaramadık.Bu kulüp ve bu taraflar herşeyin en iyisini hakediyor.Sİz bu takımın,teknik direktörünün ve kulüp başkanının her zaman arkasında durun.Siz her zaman iyi ve kötü zamanımda arkamda durdunuz onun için sizlere çok teşekkür ediyorum.Her maça sizin bu manevi desteğinizle çıkmam , içimdeki bjk sevgisini gittikçe büyüttü.Bu sevgiyi her maça çıktığımda ortaya koymaya çalıştım.Beşiktaş benim için bir aile gibi oldu gidiyorum lakin uzaktada olsam içimdeki beşiktaş sevgisi her zaman kalacak uzaktanda olsa sevmeye devam edeceğim. Bir kere kartal her zaman kartal..”