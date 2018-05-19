Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, şampiyonluk ve maç primleri, yayın gelirleri, Şampiyonlar Ligi'ne katılım gibi birkaç farklı kalemden oluşan çok ciddi bir gelirin de sahibi olmayı başardı.

Galatasaray, elde ettiği şampiyonlukla yaklaşık 650 milyon TL gibi çok ciddi bir rakamı kasasına koydu.

SÜPER LİG VE DEVLER LİGİ'NDE CİDDİ GELİR

Galibiyet ve beraberlik primlerinden yaklaşık 55 milyon TL kazanan Galatasaray, şampiyonluk primi olarak da yaklaşık 30 milyon TL kasasına koyacak.

UEFA'dan men cezası almayacağı kesinleşen ve Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım hakkı elden eden sarı-kırmızılı kulübün kasasına da katılımdan dolayı 15 milyon euro (Yaklaşık 75 milyon TL) girecek. UEFA'dan gelecek yayın hakları ve puan bonuslarıyla bu rakamın yaklaşık 40 milyon euro (200 milyon TL) olması bekleniyor.

Galibiyet ve beraberlik primleri: 55 milyon TL

Şampiyonluk primi: 30 milyon TL

Geçmiş şampiyonluk primi: 57 milyon TL

Süper Lig ayak bastı geliri: 30 milyon TL

UEFA'dan gelecek prim: 200 milyon TL (Ayak bastı, bonus ve yayın hakları)

Sarı-kırmızılı ekibin bu gelirlerine havuz gelirleri, tribün gelirleri ve ürün satışlarından elde edilen gelirler de eklendiği zaman şampiyon Galatasaray'ın kasasına yaklaşık 650 milyon TL girecek.