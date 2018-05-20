Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Son iki yılın şampiyonu olan, Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon tarih yazan Beşiktaş, son maçta Sivasspor karşısında coşmasına rağmen sezonu 4. bitirdi: 5-1. Siyah-beyazlılar ilk tehlikeli atağını 22. dakikada geliştirdi. Necip Uysal sağ kanattan içeri ortasını yaptı, uzak direkte topla buluşan Cyle Larin’in kafa vuruşu Ali Şaşal’da kaldı. Kartal’ı öne geçiren gol 29. dakikada geldi. Babel’in sağdan ortaladığı topa ceza sahasında Talisca kafayla vurdu ve top ağlarla buluştu: 1-0. Lens’in 36. dakikada soldan kullandığı kornerde arka direkte topla buluşan Larin’in kafa vuruşunda, kaleciyi geçen meşin yuvarlağı savunma çizgi üzerinden uzaklaştırdı. İlk yarının kalan süresinde başka gol olmadı ve Beşiktaş soyunma odasına 1-0 önde girdi.



Gol sağanağı

Beşiktaş ikinci yarıya hızlı başladı. Devre arasında kadroya katılan Cyle Larin 50. dakikada farkı 2’ye çıkardı. Golde korneri kullanan ilk golün sahibi Taliscay’dı. Sivasspor’un bu gole cevabı gecikmedi. Hakan Arslan 4 dakika sonra sahneye çıkarak farkı 1’e indirdi. Delvin Ndinga, 66. dakikada Oğuzhan Özyakup’a yaptığı faul sonrasında sarı kartı gördükten sonra topu yere vurunca ikinci sarıdan kırmızı kartı görüp oyundan atıldı. Larin 74. dakikada tekrar sahneye çıktı ve skoru 3-1’e getirdi. Bu golden 5 dakika sonra Talisca ceza sahası dışından vurdu, Larin’e çarpan top ağlara gitti: 4-1. Babel 86’da son sözü söyledi ve Beşiktaş 5-1 kazandığı maçın ardından sezonu 4. sırada tamamladı.

Benim hatam!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, farklı kazandıkları Sivasspor maçı sonrasında yaptığı açıklamada bu sezon beklentilerin altında kaldıklarını söyledi. Avrupa’da iyi performans göstermelerine rağmen bunu lige yansıtamadıklarını belirten Güneş, “Özellikle Avrupa dönüşlerinde puan kayıpları yaşadık. Bu sezon 51 maç oynadık, hazırlık maçlarıyla 62 oldu. Herkes elinden gelen gayreti gösterdi. Taraftarlar da bizi yalnız bırakmadı. Beşiktaş’ın 3 kulvarda daha iyi olması sağlanabilirdi. O da benim hatam” dedi.

Tosic veda etti

Beşiktaş’ın 5 milyon avro karşılığında Çin’e sattığı Dusko Tosic, dün Vodafone Park’taki Sivas maçını tribünlerden izledi. Maçtan önce sahaya çıkıp taraftara veda eden Tosic’i tribünler sevgi gösterileriyle uğurladı. Tosic, “Beşiktaş daima kalbimde kalacak” diye konuştu.



‘Başım dik ayrılıyorum’

Beşiktaş’ın yıldızı Talisca, maç sonrası veda konuşması yaptı. Brezilyalı, “2 sezonda güzel işler yaptık. Beşiktaş formasıyla şampiyon olmanın verdiği gururla başım dik bir şekilde Beşiktaş’tan ayrılıyorum” ifadelerini kullandı. Beşiktaş’ta iki yıldır kiralık olarak oynayan Talisca’nın adı Roma ile anılıyor.



Aybaba istifa etti

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba görevinden ayrıldı. Ligin son maçında deplasmanda Beşiktaş'a 5-1 kaybeden kırmızı-beyazlı ekibin hocası istifa ettiğini açıkladı. Geçen sezonun ortasında göreve gelen Aybaba, Sivasspor ile bu sezon 14 galibiyet ve 7 beraberlik elde etti ve ligi 7. sırada bitirdi.



Sezonu erken açacak

Beşiktaş: Avrupa Ligi 2. ön eleme: 26 Temmuz

Fenerbahçe: Ş. Ligi 3. ön eleme: 7-8 Ağustos

Başakşehir: Avrupa Ligi 3. ön eleme: 9 Ağustos

Yeni sezon başlangıcı: 10 Ağustos

Galatasaray: Ş. Ligi grup: 18-19 Eylül

Akhisarspor: Avrupa Ligi gruplar: 20 Eylül

AHMET DURSUN : Planlama şart

Beşiktaş, 90 dakika boyunca kontrolünü elinde tuttuğu maçta rahat bir galibiyet aldı. Talisca oynadığı futbolla bonservisinin alınması gerektiğini bir kez daha ortaya koyarken, ligde hiçbir iddiası bulunmayan Sivassporlu futbolcularının akıllarının tatilde olması da maçın kolay geçme nedenlerinden biri oldu. Siyah-beyazlılarda Larin attığı gollerle gelecek sezon öncesi forvet arayışında olan yönetime, “Ben de buradayım” mesajı gönderdi. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi’nde çok iyi geçirdiği bir sezonu ligde dördüncü sırada tamamladı. Artık yapılması gereken, gelecek sezonu en doğru şekilde planlamak olmalı...