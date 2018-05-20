Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Şampiyonun son haftada belirleneceği karşılaşmalar oynanırken avantaj Galatasaray’da olsa da Fenerbahçe umudunu koruyordu. Ama sarı-lacivertli taraftarlar pek bir umursamazdı. Kulaklar İzmir ve Başakşehir’den gelecek haberlerde olsa da ne yönetimin ne de tribünlerin bir hazırlığı yoktu şampiyonluk için. 90 dakika sonunda ortaya çıkacak skorlar sonucunda Fenerbahçe şampiyon da olabilirdi sezonun 4. de tamamlayabilirdi. Maça hızlı başlayan Konyaspor oldu. En kötü ihtimalle Şampiyonlar Ligi biletini cebinde tutma arzusunda olan sarı-lacivertliler gol peşinde koşarken, pozisyonları bulan misafir ekip oldu. Ama kalesinde devleşen Volkan Demirel, Fenerbahçe’yi oyunda tutmayı başardı. Henüz 3. dakikada Jahovic’e set çeken Volkan Demirel, hemen ardından karşı karşıya pozisyonda Fofana’ya gol izni vermedi.



65’te ümitler tükendi

9’da Neto’nun inanılmaz hatasında Jahovic’in golle buluşmasına engel olan yine Volkan oldu. Fernandao, 14 ve 16’da kaleciye takılsa da 28’de Soldado’nun pasını ağlarla buluşturmayı başardı: 1-0. 34’te ise Selim’in kendi kalesini vurması sarı-lacivertlileri iyice rahatlattı: 2-0. Bu esnada Başakşehir’in mağlup durumda olması, golsüz devam eden maçta Göztepe’nin Galatasaray’ı bunaltması umutları körüklüyordu. 65’te Soldado’nun penaltısıyla 3-0’ı bulunmuştu ama aynı dakikalarda Galatasaray da penaltı golüyle Göztepe karşısında öne geçti. Ve motivasyon bozuldu. Konyaspor 70’te Fofana, 73’te Jahovic’le skoru 3-2’ye getirdi. Son düdük çaldığında Fenerbahçe cebine Şampiyonlar Ligi biletini (iki ön eleme) koymuş oluyordu.

Sorumlu benim

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, sezonun değerlendirmesini yaptı. Son 9 maçın 8’ini kazandıklarını ancak G.Saray beraberliğinin işi bozduğunu belirten Kocaman “Bu çıkışı bir kupayla taçlandırabilseydik anlamlı olacaktı. Kupaların hiçbirini kazanamamış Fenerbaçe’nin bir şeylerini anlatmanın bir anlamı yok. Başta ben olmak üzere oyuncularla bu sonucun ortaya çıkmasına neden olduk. Sezonun başındaki fahiş hatalarımız bu duruma getirdi” dedi. 2010-11 sezonunda şampiyonluk gören sonrasındaki 3 sezonu da Terim’li G.Saray’ın ardından ikinci tamamlayan Kocaman gelecek planını da söyledi.



Karar birkaç gün içinde

Devam edip etmeme kararının büyük ölçüde kongre ile ilgili olduğunu ifade eden Kocaman “Bir şeyleri değiştirmek için bu kadar çaba gösterirken hâlâ bunun Fenerbahçe’yi gerçekten sevenler tarafından anlaşılamaması ‘o zaman neden’ sorusunu sorduruyor. Hem başkan hem de sayın Koç için 1 senelik kontratın önlerinde engel olmasını istemem. Birkaç gün içinde karar veririm” diye konuştu. Kocaman kadroyla ilgili ise “Biraz daha sağlıklı bir ortamda hiç kimse alınmadan bu kadro 80 puanlar civarında alır” diye konuştu.

Futbolculara eleştiri

Maç sonu yönetim ve hocanın yanı sıra oyunculara da eleştiri vardı. Taraftarlar ayrılmasını bir türlü kabullenemedikleri Alex ile birlikte bu sezon Kocaman tarafından yedek bırakılan Valbuena lehine bağırıp diğer oyunculara “Bu forma kutsaldır nasip olmaz herkese” tezahüratıyla gönderme yaptı.



Sergen Yalçın mutlu

Son maçta Fenerbahçe’ye 3-2 mağlup olan ancak ligde kalan Konyaspor’da teknik direktör Sergen Yalçın “Verdiğimiz emeğin karşılığını aldığımız için mutluyuz” diye konuştu. Yalçın “Bugün (dün) itibarıyla kontrat süremizi bitirdik. Teklif gelmesi gerekiyordu ama gelmedi, önümüzdeki haftayı bekliyoruz” dedi.



Obradovic ve Koç sesleri

Fenerbahçe’nin ligin son maçında Atiker Konyaspor’u konuk ettiği maçta taraftarları yine tam anlamıyla stadı doldurmadı. Tribündeki taraftarın dilinde de basket takımının koçu Obradovic ile başkan adayı Ali Koç vardı. Yönetim istifaya davet edilirken “Ali Koç başkan Fenerbahçe şampiyon” tezahüratı yapıldı.



Neto: Kalmak isterim

Fenerbahçe’nin Zenit’ten bir sezonluğuna kiraladığı Neto sezonu değerlendirdi. Kart cezalısı durumuna düşmesinin ardından 11’e dönemediğini ve bunu saygıyla karşıladığını ifade eden Neto “Zenit’le 1 sezonum daha var. Burada olmaktan mutluyum. Neler olur bilinmez ama ben burada devam etmek isterim” dedi.

KEMAL BELGİN: BU SEZONA ŞAPKA ÇIKARILIR!

Meslekte 50’nci yılınızı yaşarken ve de bu futbol işine aileden dünyaya gelişte bağlanmışken, 4 takımın birden böyle bir lig sonu yaşadığını ne hatırlarım, ne de bana anlatmışlardır. G.Saray’ın şampiyonluğunu kutlayalım her şeyden önce. Her zaman söyledim, yazdım Fatih Terim bu ülkenin 1 numaralı teknik direktörüdür. Bence gelecek günler için en az 7-8 oyuncuya ihtiyacı olan G.Saray’ın bu şampiyonluğu Terim Hoca’nın daha önceki başarılarından çok daha öne çıkmıştır. Başakşehir’in geriden gelip öne geçmesi, F.Bahçe’nin öndeyken yakalanma riski, hatta Beşiktaş’ın ikincilik kokusu aldığı bu birkaç saatlik süreç, umut ederim ki önümüzdeki sezonlarda da ligin heyecanı ve süsü olur…