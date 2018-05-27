Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray’da en az şampiyonluk kadar konuşulan ve 4 adayın yarıştığı Olağan Genel Kurul dün gerçekleştirildi. Sarı-kırmızılı kulübün 101. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurulda başkan adayları Mustafa Cengiz, Dursun Özbek, Ozan Korkut ve Ali Fatinoğlu yarıştı. Kongre divan başkanlığını Metin Aslan’ın yaptığı genel kurula katılım hayli yüksek oldu. Seçim için 4 bin 803 üyenin liseye gelerek, kartlarını aldıkları duyuruldu. Gün boyu Galatasaray Lisesi’ne akın eden üyeler, ana bahçede büyük bir yoğunluk oluşturdu. Başkan adayları seçim öncesi son mesajlarını verdikten sonra oy verme işlemine geçildi. Mustafa Cengiz yeniden seçileceğinden, Dursun Özbek ise dört ay önce kaybettiği koltuğunu geri alacağından emindi. Diğer iki adaya ise kongre öncesinde şans tanıyan yoktu ve öyle de oldu.



Özbek yıkıldı kaldı

Galatasaray Lisesi’nde gerçekleştirilen kongrede saat 11.00’de başlayan oy kullanma işlemi saat 15.00 itibarıyla sona erdi. Üyeler toplam 20 sandıkta oy kullandı. Sandıkların açılmasıyla birlikte Başkan Mustafa Cengiz’in de zaferi şekillenmeye başladı. Henüz ilk üç sandıkta Cengiz, Özbek’e açık ara yaptı: 230-174. Dördüncü sandığın açılmasından önce bazı üyeler Cengiz’i peşinen ‘tebrik’ etmeye başladı. Sıkıntılı görünen Özbek bu sırada dışarıya ‘hava almaya’ çıktı. Dördüncü sandıkta Özbek, Cengiz’den 4 oy daha fazla aldı. ‘Tablo tersine döner mi’ yorumları yapılmaya başlarken diğer sandıklarda Cengiz üstünlüğünü artırarak sürdürdü ve kongreden 2.525 oyla zaferle ayrılan taraf oldu. dört ay önceki kongrede Özbek’ten 80 oy fazla alarak koltuğundan eden Cengiz, bu defa en güçlü rakibini 1.164 oy farkla geçerek güven tazeledi ve 3 yıllığına Galatasaray’ın 38. başkanı olarak koltuğuna kuruldu.

Canımızdan değerli

Zafer konuşması yapan Başkan Mustafa Cengiz, “4 ay önce bir kıyam, bir ayağa kalkış gerçekleştirdik. Bunu biz yönetim olarak yapmadık, bunu sizlerle, genel kurulla, taraftarla, bütün camiayla birlikte yaptık, ne mutlu bize” derken, “Birçok klişeler paramparça oldu, ezberler bozuldu. Seçimi izlerken aklıma gelen, ilk kırılan klişe, ‘İllaki liseli başkan bulunur, liseliler ona oy verir.’ Yok öyle bir şey, bu kanıtlandı. Liseli, lisesiz, herkes kendi özgür iradesiyle kendisi için en iyi olanı düşündüğüne oy verdi. İnşallah biz, sizleri utandırmayız. Artık davullar çalsın ve kutlayalım. Bize teslim ettiğiniz bu emaneti, görevde kaldığımız süre içinde, kendi canımızdan, kendi malımızdan daha değerli sayarak koruyacağımıza söz veriyoruz” şeklinde konuştu.



Erdoğan’dan telgraf

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Galatasaray Spor Kulübü Başkanlığına yeniden seçilen Mustafa Cengiz’e bir tebrik telgrafı gönderdiği bildirildi.



Adnan Polat 7 yıl sonra

Eski başkanlardan Adnan Polat, genel kurulda Mustafa Cengiz’e destek verdi. 2011 yılı mali genel kurulunda idari yönden ibra edilmeyen Polat, erken seçime gitmek durumunda kalmış, o dönemden sonra da kulübün hiçbir organizasyonuna katılmamıştı.



TFF başarı diledi

Türkiye Futbol Federasyonu Galatasaray Kulübünde yeniden başkanlığa seçilen Mustafa Cengiz’i tebrik etti. Yapılan açıklamada, “Sayın Mustafa Cengiz ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz” denildi.



Taraftarın istediği oldu

Başkanlık seçimi öncesi sarı-kırmızılı taraftarların buluşma noktası Webaslan’da bir anket yapılmış ve 4 aday oylanmıştı. 22 bin 609 taraftarın katıldığı ankette Mustafa Cengiz’e yüzde 96 oranında oy çıkmıştı. Nitekim taraftarın istediği gibi başkan da Cengiz oldu.



Rakipler kutladı

Başkan adaylarından Ali Fatinoğlu ve Ozan Korkut, Mustafa Cengiz’i tebrik etti. Farkın açılmasının ardından önce Ali Fatinoğlu, daha sonra ise Ozan Korkut, Mustafa Cengiz’in yanına gelerek yeni dönemde başarı dileklerinde bulundu.