Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim’in süreki işaret ettiği Şampiyonlar Ligi için çalışmalar bütün hızıyla sürüyor. Bir yandan UEFA’dan çıkacak kararı bekleyen bir yandan da yeni sezonun kadro planlaması üzerinde duran sarı-kırmızılılar bedavaya 3 dünya yıldızını takıma kazandırmak istiyor. Galatasaray’ın geçen sezon kapısından dönen Belçikalı orta saha Marouane Fellaini’nin sözleşmesi Manchester United ile sona erdi. Premier Lig tarihinin şimdiden unutulmazları arasına giren 30 yaşındaki orta saha oyuncusu yeni yapacağı kontratta bir hayli fazla ücret istiyor. Bu sebeple Galatasaray Yönetimi, Milan ile anlaşamayan Fellaini’den ek süre istemişti. Sarı-kırmızılılar hem imza parası hem de 4 milyon avro garanti ücretle Fellaini’yi takıma kazandırmayı planlıyor.



Revizyon ve Balotelli

Şampiyonlar Ligi’nde çok ileriyi hedefleyen Fatih Terim, hücum hattının çok güçlü olması gerektiğini ifade ederken İtalyanların yaramaz çocuğu Mario Balotelli’ye sıcak bakıyor. Nice ile sözleşmesi sona eren İtalyan forvetin peşinde şu an birçok takım koştururken, sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi kozunu kullanıp golcü bu ismi Florya’ya getirmeyi hedefliyor. Kadroda yapılacak revizyonun ardından Balotelli için 5 milyon avroluk yıllık ücreti gözden çıkaran sarı-kırmızılıların, Galatasaray’a dönmek için can atan Sneijder’i de 2 milyon avroyu geçmeyecek bir garanti ücretle takıma kazandırması elinde. Üç oyuncu için de bonservis bedeli ödemeyecek olan Cimbom, rüya gibi bir takım kurmayı hedefliyor.

Gözüm üzerinizde

Galatasaray’da sezonun oyuncular tatile çıkarken teknik direktör Fatih Terim, altyapıdan çıkan genç futbolcuları yakın takipte. Ozan Kabak, Gökay Güney, Barış Zeren, Ali Ülgen, Recep Gül gibi kabiliyetlerden umutlu olan Terim, gençlere “Gözüm üzerinizde, kampta göreceğim sizi” şeklinde mesaj yolladı.



Inter de tamam

Galatasaray’da geçen sezonun ikinci yarısı kiralık olarak oynayan Yuto Nagatomo konusunda olumlu gelişmeler yaşanıyor. Hem Japon futbolcu hem de sarı-kırmızılılar transferin gerçekleşmesi konusunda yüzde yüz istekli. Inter de bonservis konusunda zorluk çıkarmayacağını iletti. Muhtemelen 3 milyon avroya iş bitecek.



Mor, haber bekliyor

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim’in takımda görmeyi çok istediği genç yıldız Emre Mor, menajerinden haber bekliyor. Önümüzdeki sezon Galatasaray’da ve Şampiyonlar Ligi’nde boy göstermek istediğini temsilcisine ileten millî futbolcu, bir an önce transferin netlik kazanmasını istiyor.