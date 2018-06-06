Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, ülkesinde yayın yapan Sport TV’de yayımlanan ‘’millî takımın seçilmişleri’’ isimli programda Paulo Battista’nın sorularını cevapladı... Quaresma, Sporting’ten teklif aldığı iddiasına, ‘’Portekiz takımlarından sürekli teklifler alıyorum... Başkan Carvalho ile de konuştum. Bana fikirlerini anlattı. Ben de ona düşüncelerimden bahsettim’’ cevabını verdi. Çin’den teklif alıp almadığı sorusuna, ‘’Çin’e gitmeyeceğim, Arap ülkelerine ise bir daha asla dönmem. Para için bir defa prensiplerimi çiğnedim. Pişman oldum. Zaten Beşiktaş’ta da mutluyum. Takımımın taraftarları için oynamaktan zevk alıyorum. Gurur duyuyorum’’ karşılığını verdi.



Güneş Portekiz’e gelmeli

Kendisini iyi hissettiğini, bu yüzden Beşiktaş’la sözleşme uzattığını belirten Quaresma, ‘’Sözleşmem bitince Portekiz’e döneceğim. Belki 1-2 yılda ülkemde oynarım. Bana kalırsa 40-41 yaşına kadar oynamaya devam edebilirim” dedi. Teknik direktör Şenol Güneş’e de methiyeler düzen Ricardo Quaresma, kendisiyle baba oğul ilişkisi yaşadıklarını söylerken “Hocam Şenol Güneş kabul ederse Portekiz’e onunla dönmek isterim. Portekiz futboluna katkı yapacak bir antrenör” sözlerini kullandı. Quaresma, üst üste iki yıl şampiyon olduktan sonra bu sezon dördüncü olmalarını ise Avrupa’ya odaklanmaktan lige yeterince konsantre olamamalarına bağladı.

Orman’dan Koç’a davet

Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığını da sürdüren Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Fenerbahçe’nin yeni başkanı Ali Koç’a iftar davetinde bulundu. Kulüpler Birliğinin bu akşam düzenleyeceği iftara Koç’un da katılması bekleniyor. Sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım, vakfın organizasyonlarına yöneticilerini gönderiyordu. Bu arada babası Rahmi Koç’un Beşiktaş üyesi olması sebebiyle Ali Koç’la yakın bir dostluğu bulunan Orman’ın, çiçeği burnunda başkana özel olarak başarılar dilediği öğrenildi. Fikret Orman’ın görüşmede, “Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin maçı hangi statta olursa olsun yan yana izleyelim” ifadelerini kullandığı bildirildi. Koç’un da bu öneriyi memnuniyetle karşılayıp, “Her türlü olumsuzluk karşılıklı olarak ortadan kaldırılmalı” dediği belirtildi.