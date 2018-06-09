Başkan Akkoyun söze hayatını kaybeden Erdoğan Demirören’in vefat haberini camia olarak büyük bir üzüntüyle karşıladıklarını söylerek başladı. Akkoyun, TFF başkanı sayın Yıldırım Demirören’in babası Erdoğan Demirören beyefendinin vefat haberini üzüntüyle öğrendik. Kendisi vatanına hizmet aşkıyla var olan değerli bir iş adamıydı. Sarıyer camiası olarak başta sayın federasyon başkanımız Yıldırım bey olmak üzere, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Tüm Türkiye’nin başı sağolsun.diye konuştu. Başkan Saffet Akkoyun ayrıca Sarıyer camiası olarak bu sene hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurguladı. Başkan Akkoyun, Sarıyer için başarı şampiyonluktur. Bizim bu seneki hedefimiz bir üst lige yükselmektir. Camianın kenetlenme vaktidir. Başarı birlikte olmaktan geçer. “Biz” olmayı başarırsak Sarıyer’in önünde kimse duramaz. İşe ilk olarak güzel bir kadro planlamasıyla başlayacağız. Ama önce taraftarımızdan ve camiamızdan bir ricam var. Bize destek için söz versinler. Onlar arkamızda olursa biz herşeyi başarırız. Yolun sonu şampiyonluk olsun. Sarıyer eski büyük günlerine dönecek. dedi.
Sarıyer Spor Kulübünden Demirören için başsağlığı mesajı
09.06.2018 - 13:53 | Son Güncelleme: 09.06.2018 - 13:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sarıyer Spor Kulübünde geçen ay yapılan olağan kongrede yeniden başkan seçilen Saffet Akkoyun, dün vefat eden Demirören Grubunun Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören için başsağlığı diledi.
Etiketler : Sarıyer Spor Kulübü,Saffet Akkoyun,erdoğan demirören,
563988 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/563988.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
34
24
3
7
75
33
42
75
2
Fenerbahçe
34
21
9
4
78
36
42
72
3
Başakşehir
34
22
6
6
62
34
28
72
4
Beşiktaş
34
21
8
5
69
30
39
71
5
Trabzonspor
34
15
10
9
63
51
12
55
6
Göztepe
34
13
10
11
49
50
-1
49
7
Sivasspor
34
14
7
13
45
53
-8
49
8
Kasımpaşa
34
13
7
14
57
58
-1
46
9
Kayserispor
34
12
8
14
44
55
-11
44
10
Malatyaspor
34
11
10
13
38
45
-7
43
11
Akhisar Bld.Spor
34
11
9
14
44
53
-9
42
12
Alanyaspor
34
11
7
16
55
59
-4
40
13
Bursaspor
34
11
6
17
43
48
-5
39
14
Antalyaspor
34
10
8
16
40
59
-19
38
15
Konyaspor
34
9
9
16
38
42
-4
36
16
Osmanlıspor
34
8
9
17
49
60
-11
33
17
Gençlerbirliği
34
8
9
17
37
54
-17
33
18
Karabükspor
34
3
3
28
20
86
-66
12
34. Hafta Maçları
18.5.2018
Evkur Yeni Malatyaspor 3 - 2 Kayserispor
18.5.2018
Trabzonspor 3 - 0 Kardemir D.Ç. Karabükspor
18.5.2018
Gençlerbirliği 1 - 0 Bursaspor
19.5.2018
Medipol Başakşehir Fk 3 - 2 Kasımpaşa
19.5.2018
Beşiktaş 5 - 1 Demir Grup Sivasspor
19.5.2018
Fenerbahçe 3 - 2 Atiker Konyaspor
19.5.2018
Göztepe 0 - 1 Galatasaray
20.5.2018
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Osmanlıspor Futbol Kulübü
20.5.2018
Alanyaspor - Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Çaykur Rizespor
34
20
9
5
68
38
30
69
2
Ankaragücü
34
18
9
7
55
34
21
63
3
Boluspor
34
18
6
10
53
30
23
60
4
Ümraniyespor
34
17
8
9
49
35
14
59
5
Gaziantep BB
34
15
8
11
57
38
19
53
6
Erzurum BB
34
14
11
9
56
44
12
53
7
Altınordu
34
15
8
11
55
45
10
53
8
Balıkesirspor
34
16
7
11
56
46
10
52
9
İstanbulspor
34
14
8
12
45
39
6
50
10
Elazığspor
34
13
9
12
53
44
9
48
11
Giresunspor
34
13
8
13
50
44
6
47
12
Adanaspor
34
12
7
15
41
56
-15
43
13
Eskişehirspor
34
12
8
14
63
56
7
41
14
Adana Demirspor
34
11
8
15
44
47
-3
41
15
Denizlispor
34
10
8
16
43
47
-4
38
16
Samsunspor
34
7
15
12
32
46
-14
36
17
Manisaspor
34
7
3
24
31
80
-49
12
18
Gaziantepspor
34
2
4
28
18
100
-82
1