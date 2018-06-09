Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkan Akkoyun söze hayatını kaybeden Erdoğan Demirören’in vefat haberini camia olarak büyük bir üzüntüyle karşıladıklarını söylerek başladı. Akkoyun, TFF başkanı sayın Yıldırım Demirören’in babası Erdoğan Demirören beyefendinin vefat haberini üzüntüyle öğrendik. Kendisi vatanına hizmet aşkıyla var olan değerli bir iş adamıydı. Sarıyer camiası olarak başta sayın federasyon başkanımız Yıldırım bey olmak üzere, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Tüm Türkiye’nin başı sağolsun.diye konuştu. Başkan Saffet Akkoyun ayrıca Sarıyer camiası olarak bu sene hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurguladı. Başkan Akkoyun, Sarıyer için başarı şampiyonluktur. Bizim bu seneki hedefimiz bir üst lige yükselmektir. Camianın kenetlenme vaktidir. Başarı birlikte olmaktan geçer. “Biz” olmayı başarırsak Sarıyer’in önünde kimse duramaz. İşe ilk olarak güzel bir kadro planlamasıyla başlayacağız. Ama önce taraftarımızdan ve camiamızdan bir ricam var. Bize destek için söz versinler. Onlar arkamızda olursa biz herşeyi başarırız. Yolun sonu şampiyonluk olsun. Sarıyer eski büyük günlerine dönecek. dedi.