Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Fernandao Suudi Arabistan ekibi Al Wehda'ya transfer oldu.



İşte Resmi siteden yapılan açıklama:



Kulübümüz, yapılan görüşmeler sonucu José Fernando Viana de Santana’nın transferi konusunda Suudi Arabistan ekibi Al Wehda ve oyuncunun kendisi ile anlaşmaya varmıştır. José Fernando Viana de Santana’ya bugüne kadarki hizmetleri için teşekkürlerimizi sunuyor, yeni kariyerinde başarılar diliyoruz.