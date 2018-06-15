Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’de teknik direktör belirsizliği devam ederken gündeme aday olarak iki isim daha geldi. Phillip Cocu ve Claude Puel... Sportif Direktör Damien Comolli’nin Hollanda ekibi PSV ile başarıdan başarıya koşan Cocu’yla bir araya geldiği ve teklifini ilettiği belirtildi. Ligde PSV’nin başında son 4 sezonda 3 şampiyonluk yaşayan Cocu, 2 Süper Kupa bir de Hollanda Kupası elde etti. Cocu bu sezon ligde ipi göğüslerken 2,44 gibi yüksek bir puan ortalaması tutturmayı başardı. F.Bahçe taraftarlarını sevindirecek bir diğer gelişme daha var. Eğer Cocu takımın başına geçerse yardımcılığına Dirk Kuyt’ın getirilmesi düşünülüyor. Profesyonel futbol hayatına nokta koyan Kuyt, antrenörlük yapmak istediğini açıklamıştı.



Öncelik Barçalılarda

Comolli bir yandan da Premier Lig ekiplerinden Leicester City’nin başında olan Claude Puel ile görüşmelere başladı. Sezonu 9. sırada bitiren Ada ekibinden ayrılması an meselesi olan Claude Puel, kariyerinde Monaco, Lille, Nice ve Southampton’da görev almıştı. İki isimden Cocu bir adım önde bulunuyor. Teknik adam konusu netleşir netleşmez transferde imzalar gelecek. Oyuncu transferlerinde bonservisi elinde olan isimlerle, kiralık oyuncular ön plana çıkıyor. Comolli’nin listesi doğrultusunda harekete geçen Başkan Ali Koç’un Barcelona ile görüştüğü ve stoper Yerry Mina ile golcü Paco Alcacer transferinde kolaylık sağlanmasını istediği belirtiliyor.

Valbuena satılacak

Kadroda köklü bir değişiklik için kolları sıvayan Sportif Direktör Damien Comolli, vatandaşı Mathieu Valbuena’yı da satış listesine koydu. Bir yandan bonservis geliri hedefleyen bir yandan takımın yaş ortalamasını düşürmek isteyen Comolli, Valbuena’nın satışıyla yüksek bir maaş yükünden de kurtulmuş olacak. Valbuena’nın yıllık 4 milyon avroluk maaşının kabul edilemez olduğunu rapor eden Comolli, tecrübeli yıldıza gelen teklifleri değerlendirmeye başladı. Valbuena’ya özellikle MLS’ten talipler olduğu öğrenildi.

Merkeze iki aday

Savunma ağırlıklı ön liberolarla oynamakla eleştirilen Fenerbahçe’nin bu mevkide önemli değişiklikler yapmak istediği biliniyor. Savunma yeteneklerinin yanı sıra hücum yönü de güçlü isimleri masaya yatıran sarı-lacivertliler iki isim üzerine yoğunlaşmış durumda. 22’lik Sırp Marko Grujic ile 26 yaşındaki Arjantinli Rodrigo Battaglia. Her iki oyuncunun gerçek mevkii merkez orta saha. Ancak ön libero ve on numara pozisyonlarında da oynayabiliyorlar. Sporting’de taraftar saldırması nedeniyle bir çok ismin takımdan ayrılmasını fırsata çevirmek isteyen Fenerbahçe, 2022’ye kadar sözleşmesi olan Battaglia’yla yakınan ilgileniyor. Ancak tangocunun çok sayıda talibi var. Geçen sezonu Cardiff’te kiralık geçiren Grunic’i Liverpool’dan almak daha kolay görünüyor.

Berke Özer ısrarı sürüyor

Volkan Demirel’le bayram sonrası masaya oturacak Fenerbahçe, Altınordu’nun genç yeteneği Berke Özer’i transfer etmek için temaslara devam ediyor. Başkan Ali Koç’un Berke’yi bizzat Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan’dan istediği biliniyor. Altınordu’nun 18’lik Berke için istediği bonservis bedeli 3 milyon avro.



Karaçam mesaide

Fenerbahçe Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam âdeta nefes almadan çalışıyor. Kulübün mali tablosunu netleştirmeye çalışan, bir yandan da kulübe kaynak bulmak için temaslarda bulunuyor. Karaçam’ın kısa vadeli borçları uygun faizli bir krediyle uzun vadeye yaymaya çalıştığı belirtiliyor.



İlgi çığ gibi büyüyor

Fenerbahçe’de Ali Koç etkisi hız kesmiyor. Sarı-lacivertlilerin, Fenerium akını devam ederken localara da yoğun ilgi olduğu belirtiliyor. 64 loca için 150’nin üzerinde talep olduğu ifade ediliyor. Stat içi reklamları için çok sayıda teklif gelirken, kapıya dayanan sponsorlarla da görüşmeler devam ediyor.