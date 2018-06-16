Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oyuncu satın alma opsiyonuyla 2 seneliğine kiralanacak. Transfer için Barcelona ile sponsorluk anlaşması bulunan ve iyi ilişkiler içinde olan başkan Ali Koç ilgilenecek. Alcacer de daha fazla forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği için transfere yeşil ışık yakıyor. Kanarya, savunma için de Juventus’un 24 yaşındaki stoperi Mattia Caldara ve Manchester City’nin İspanyol stoperi Pablo Mari’yi de listesine aldı.

Cengiz’e destek

G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz’in ”Yeni sezonun ismi Lefter ya da Can Bartu olmalı” şeklindeki sözleri Fenerbahçe taraftarları tarafından destek gördü. Sarı-lacivertli taraftarlar yeni sezonun isminin F.Bahçe’nin efsane futbolcularından “Lefter Küçükandonyadis Sezonu” olması gerektiğini görüşünde birleşti.



12 günde 10 milyon TL

Ali Koç’un gelmesi küskün camiayı hareketlendirdi. İlk etki Fenerium’da görüldü ve satış rekorları geldi. 12 günlük sürede Fenerium yaklaşık 10 milyon TL’lik ciro gerçekleştirdi. Taraftarların sadece formalara değil diğer ürünlere de yoğun talep gösterdiği ve bu durumun yönetimi memnun ettiği öğrenildi.



Tapusunu al kendi kalsın

Kanarya, kaleci konusunda yatırım hamlesinde bulunacak. Altınordu’nun millî kalecisi Berke Özer renklere bağlanacak ancak 18 yaşındaki oyuncu gelişimini devam ettirmek adına kulübünde oynamaya devam edecek. Sonrasında da Fenerbahçe A Takımı’na dâhil edilerek kale, uzun yıllar boyunca sağlama alınacak.