Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sezonu 4. sırada tamamlayan ve UEFA Avrupa Ligi'ne ikinci ön eleme turundan katılma hakkı kazanan Beşiktaş'ın muhtemel rakibi belli oldu. Siyah-beyazlılar, ikinci ön eleme turunda B36 Torshavn (Faroe Adaları) / St Joseph's (Cebelitarık) - OFK Titograd (Karadağ) elemelerinden gelen takımla karşı karşıya gelecek.



Kartal, UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turundaki maçlarını 26 Temmuz ve 2 Ağustos tarihlerinde oynayacak.