Trabzonspor ile Beşiktaş Türkiye Kupası finalinde karşılaşacak
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Türkiye Kupası yarı final turu rövanş mücadelesinde Fatih Karagümrük’ü eleyen Trabzonspor finalde Beşiktaş’ın rakibi oldu.
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçında deplasmanda Fatih Karagümrük’ü 4-0 mağlup eden Trabzonspor, finale yükseldi ve Beşiktaş’ın rakibi oldu.
GOL OLUP YAĞDILAR
İlk maçı 3-2 kazanan bordo mavili takım, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı da 4-0 kazandı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 54. dakikada Paul Onuachu, 69. dakikada Fountas, 73. ve 77. dakikalarda Umut Bozok attı.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi