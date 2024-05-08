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Trabzonspor ile Beşiktaş Türkiye Kupası finalinde karşılaşacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Trabzonspor ile Beşiktaş Türkiye Kupası finalinde karşılaşacak

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye Kupası yarı final turu rövanş mücadelesinde Fatih Karagümrük’ü eleyen Trabzonspor finalde Beşiktaş’ın rakibi oldu.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçında deplasmanda Fatih Karagümrük’ü 4-0 mağlup eden Trabzonspor, finale yükseldi ve Beşiktaş’ın rakibi oldu.

GOL OLUP YAĞDILAR

İlk maçı 3-2 kazanan bordo mavili takım, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı da 4-0 kazandı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 54. dakikada Paul Onuachu, 69. dakikada Fountas, 73. ve 77. dakikalarda Umut Bozok attı.

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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