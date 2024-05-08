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Maç boyunca kendisine küfür edilen Emre Belözoğlu'dan Beşiktaş taraftarına tepki: "Herkesin annesi var"

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Maç boyunca kendisine küfür edilen Emre Belözoğlu&#039;dan Beşiktaş taraftarına tepki: &quot;Herkesin annesi var&quot;

Spor Haberleri

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ın, Ankaragücü'nü ağırladığı karşılaşmada taraftarların küfürlü tezahüratlara maruz kalan Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu karşılaşma sonunda taraftarların küfürlü sözlerine yönelik açıklama yaptı.

Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ın, MKE Ankaragücü'nü ağırladığı karşılaşmada bir üst tura yükselen taraf ev sahibi ekip oldu. Karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, Karagümrük-Trabzonspor karşılaşmasında bir üst tura yükselen takımla finalde karşılaşacak.

Maç boyunca kendisine küfür edilen Emre Belözoğlu'dan Beşiktaş taraftarına tepki:

"HERKESİN ANNESİ VAR"

Maç boyunca kendisine yönelik küfürlü tezahüratlar hakkında açıklamalarda bulunan Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Benim sözlerimin bu ülkede çok fazla değeri var, yok bilmiyorum. Herkesin annesi var. Beşiktaşlı taraftarlar evlerine gittiklerinde inşallah anneleri sağdır, ellerini öperler. Bunu daha önce de yaptılar. Herkes benden canları sağ olsun dememi bekliyor ama bunu söylemem. Bunu söyleyecek kadar derviş değilim. Canları sağ olsun demeyeceğim. Futbolun içinde olan olağan şeylermiş gibi algılamaya gerek yok. Böyle şeylerle karşılaşmaya alıştım ama sorulduğu için cevap verdim. Canları sağ olsun demeyeceğim." 

Düzenleyen:  - Spor
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