Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER ÇETİN ENGİN

Dünya Kupası’ndan çok Mesut ve İlkay’ı tefe koymakla uğraşan Almanlar az kalsın tefe konuyordu turnuvada. Şöyle ki, maç öncesi Meksika 6 puan yapmıştı grupta, İsveç’in de 3 puanı cepteydi. Puansız Panzerler önünde alınacak beraberlik soğuk adamlara 2. tur için büyük avantaj getirecekti. Bir de öne geçmeyi başarmazlar mı? 32’de Toivonen Neuer’i aşırtma bir vuruşla avladı, bunalıma soktu Löw’ün ekibini. Sonrasında Mesutsuz on biriyle sağlı sollu yüklendi Almanlar. İsveç skor avantajıyla yarı alanına (hatta birinci bölgesine bile denebilir) yığıldı, rakibinin bütün akış kanallarını bir güzel kapattı. İlk yarı bu skorla biterken Löw ve ekibi soyunma odasına binbir düşünceyle, hayli moralsiz gitti.



Korku Almanya’yı bekler!

48’de gelen Reus patentli gol Almanya’yı oyuna ortak etti: 1-1. Total takım psikolojisi âdeta, ‘Bu da bize yeter’ diye bağıran İsveçliler katı savunma tarzını değiştirmedi. İlerleyen bölümde, ‘Futbolu katlediyoruz’ diye mi düşündü bilinmez İsveç’in teknik patronu Andersson, eski G.Birliği oyuncusu Jimmy Durmaz’ı sürdü sahaya, ileride biraz da oyalamak istedi rakibini. Fakat Almanlar makina dişlisi gibi çalışmaya devam etti. Derken dişlilerin arasına Boateng sıkıştı, futbolcu ikinci sarıdan atıldı. Korku Almanları esir alırken zaten azalan vakitte efektif atakları panik formasyona dönüştü. İki puan, hatta turnuva uçup gidiyordu ki uzatmanın son dakikasında frikik geldi. Toni Kroos on sekiz solundan uzak 90’a astı topu, ipten aldı takımını: 2-1.