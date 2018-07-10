Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gökmen Şahin

Trabzonspor’un önemli değeridir Fatih Tekke. Şu anda İstanbulspor’u çalıştırıyor. Yeni sezon öncesinde adı Trabzonspor’la çok anıldı ve hatta anlaşma bile yapıldığı söylendi ancak Ahmet Ağaoğlu yönetimi bir başka değer Ünal Karaman ile anlaştı. Fatih Tekke, içindeki Trabzonspor’u ve günümüzün anlayışını değerlendirdi. Trabzonspor camiasının kendi değerleriyle bütünlük sağlaması gerektiğini vurgulayan Tekke “Trabzonspor’da çok değerli insanlar var. Özellikle de Özkan hoca. Umarım başarılı olur. Hami Mandıralı nerede?” ifadelerini kullandı.



Bir gün mutlaka

Tekke sözlerini şöyle sürdürdü: Trabzonspor’un bir değeri ama başkaları değersizlerini çok değerli hâle getirirken, biz değerimizi değersizleştiriyoruz. Camianın bir bütünlük sağlayabilmesi için gerçek değerlerine yüzünü çevirmesi gerekiyor ancak bunu yaparken de ideolojik olarak davranmamak gerek. O kirlilik maalesef camiamızın içinde var... Şu anda İstanbulspor’u çalıştırdığını ancak bir gün mutlaka bordo-mavili kulüpte görev alacağını söyleyen Fatih Hoca, bu konuda Başkan Ahmet Ağaoğlu ile yaptığı görüşmeyi de açıkladı.



En iyisi Burak

Tekke, “Başkanla konuştuğumuzda da söyledim. Bu yarın olur 3 ay sonra, 6 ay sonra olur. Trabzonspor’da yönetim beni antrenör olarak görmek isterse başkan izin verdiği sürece bu gerçekleşir. Tamamen ait olduğumuz yer, bu işi yapma nedenimiz Trabzonspor. Bir gün inşallah olacak” ifadesini kullandı. Bir forvet oyuncusu olarak Türkiye’deki forvetleri de değerlendiren Tekke “Burak Yılmaz, Türk oyuncu olarak çok beğendiğim bir golcü” dedi.

ABDÜLKADİR'E MORAL

Trabzonspor’un önceki günkü antrenmanında ayağında ağrı hissetmesi üzerine yarıda bırakan ve dün de takımdan ayrı çalışan Abdülkadir Ömür’e teknik direktör Ünal Karaman’dan destek geldi. Ayağı sargılı olarak takımının çalışmasını seyretmek için saha kenarına gelen Abdülkadir Ömür’le görüşen Karaman genç oyuncunun kafasını okşadı ve bir süre sohbet etti.

ÖMÜR’ÜN DİLEĞİ

Trabzonspor’un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, sosyal medayadan paylaştığı fotoğrafla kariyerini bordo-mavili ekipte sonlandırmak istediğini yazdı. Ömür, “‘İnşallah bende abilerim gibi Trabzonspor’da noktayı koyarım’’ ifadelerini kullandı.

ON BİR EKSİKLİ İDMAN

Bordo-mavililerin dünkü idmanında eksik çoktu. İzinli olan Onazi, tedavisi devam eden Castillo antrenmana katılmadı, Burak ile Sosa ise salonda idman yaptı. Ayrıca hafif sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Ibanez, Muhammet Beşir, Yüksel Şişman, Abdülkadir, Kâmil Ahmet ve kampa sonradan katılan Esteban ile Ramil Sheidaev de takımdan ayrı çalıştı.