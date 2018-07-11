Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya'da kontrol için gittiği hastanede operasyon geçiren Doğan Hakyemez, işlemin ardından kalp krizi geçirdi. Yoğun bakım ünitesine alınan Hakyemez, hayatını kaybetti.

4 KALP DAMARI TIKANMIŞTI

Antalya'da bu sabah rahatsızlanan Doğan Hakyemez, beraberindekilerle özel bir hastaneye gitti. Burada muayene edilen Hakyemez'e doktorlar, 4 kalp damarının tıkalı olduğunu söyledi. Hakyemez, muayenesi sürdüğü sırada kalp krizi geçirdi. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Hakyemez'in ameliyat olacağı belirtilmişti.