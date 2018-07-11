Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga), Tayland'da takım olarak ziyaret ettikleri mağara kompleksinin girişinin sel sularıyla kapanmasının ardından içerde mahsur kalan ve günler süren operasyonun ardından kurtarılan 12 futbolcu çocuk ve antrenörlerini İspanya'ya davet etti.

La Liga'dan yapılan yazılı açıklamada, çocukların kurtarılmasından dolayı mutluluk duydukları belirtilerek, "La Liga, futbol kahramanlarını sahada görmeleri için çocuklar ve antrenörlerini İspanya'ya davet ediyor." denildi.

La Liga Başkanı Javier Tebas da sağlık durumlarının izin vermesinin ardından çocukları ağırlamak ve futbol coşkusunu onlarla paylaşmak istediklerini aktararak, bu jestin yaşadıklarının ardından çocukların toparlanmalarına yardımcı olmasını umut ettiğini dile getirdi.

FIFA da Dünya Kupası finaline davet etmişti

Real Madrid ve Barcelona da biri mağarada çekilen görüntülerde Real Madrid forması giydiği görülen çocukları maçlara davet etti.

FIFA da çocukları 2018 Dünya Kupası finaline davet etmiş ancak müşahade altında tutuldukları için Rusya'ya gidemeyecekleri açıklanmıştı.

Yaşları 11 ila 16 olan 12 çocuk ile 25 yaşındaki antrenörleri, 23 Haziran'da Tham Luang Nang Non Mağarası'na yaptıkları gezide mağaranın girişinin sularla kapanmasının ardından içeride mahsur kalmıştı.

Kayıp grup, mağarada 9 gün süren arama çalışmalarının ardından bulunmuş ancak mağaranın bu bölümünün yağmur sularıyla dolması nedeniyle bulunduktan hemen sonra dışarı çıkarılamamıştı. 5 gün süren bekleyişin ardından kurtarma operasyonu başlamış, ilk gün 4, ikinci gün 4 ve üçüncü gün ise 4 çocuk ile antrenör mağaradan çıkarılmıştı.