Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Finlandiya'nın Tampere kentinde devam eden 20 Yaş Altı Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Türk atlet Murat Yalçınkaya finale adını yazdırdı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 3000 metre su engellide yarışan Murat Yalçınkaya, finale yükseldi.

Murat, zorlu seçme serisinde üçüncü turda engele takılıp düşme tehlikesi geçirmesine rağmen toparlanıp beşinci sırayı aldı ve direkt olarak finale kalanlar arasına girdi.

Ugandalı Albert Chemutai'nin 8.49.47 ile kazandığı ilk seride koşan Murat, 9.02.80'lik bir derece yaparak beşinci sıradan finale kaldı.

Murat Yalçınkaya, geçen yıl Kenya'daki 18 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda da final yarışmış ve beşinci sırayı elde etmişti.

Milli atlet, 15 Temmuz Pazar günü finalde koşacak.