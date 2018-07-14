Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsviçre 2. Lig ekibi Lozan'a Pontaise Olimpiyat Stadı'nda 2-1 mağlup oldukları hazırlık maçından sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Valbuena, "Şu an hazırlık dönemi içindeyiz. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. Yeni sezona en iyi şekilde hazır olabilmek için gerçekten çok çalışıyoruz." dedi.

Valbuena, fiziksel durumlarını yukarıya çıkarmaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Tabii ki zamana ihtiyacımız var ve bu zamanı en iyi şekilde değerlendirme gayreti içindeyiz. Yeni bir hocamız var ve kendi fikirlerini bize aktarmaya gayret gösteriyor. Şu anda onun bizden isteklerine saygı duyarak yola çıktık. Doğru noktaya gelebilmek için çok daha zamana ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu ile geçen sezona ilişkin neler konuştuklarının sorulması üzerine Valbuena, şu karşılığı verdi:

"Hocamız şu ana kadar bizimle genel konuşmalar yaptı. Teknik direktörümüz geçen sezon neler eksikti bunu gayet iyi şekilde görecektir. Kendi fikirleri var, kendi çalışma tarzı var. Bundan sonraki dönemde bizimle bire bir görüşmeler de yapacak. Benimle de mutlaka görüşecektir. 15 günde gördüğüm, kendisini oyuncularına tamamen adayan bir teknik direktörümüz var şu anda. Bana göre futbolcu grubu için bu son derece önemli bir durumdur. Herkesin mutlu olacağı bir Fenerbahçe için gayret edeceğiz."

Fransız futbolcu Valbuena, geçen sezona başlarken hedeflerinin kesinlikle ligi ikinci bitirmek olmadığını belirterek, "Bu kulübün hedefi her zaman şampiyonluktur. Şampiyon olmak istiyorsanız da şampiyonluğun gereklerini yerine getirmek zorundasınız. Bana göre biz şampiyon olmak için gerekenleri yapmadık. Geçtiğimiz sezon çok fazla hata yaptık. Çok fazla eksik şey vardı. Yapmamız gereken ama yapmadığımız çok şey vardı. Bunları düzeltmeye çalışıyoruz şimdi." ifadelerini kullandı.

Valbuena, geçen sezon yapamadıkları pek çok şeyi Cocu ile bu sezon öncesi yapmaya başladıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti.

"Eksiklerimizi kapatıyoruz. Çok daha iyi olacağımıza inanıyorum bu sezon. Çok iyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Takım halinde de umarım mutlu bir sezon geçiririz. Gerek ligde gerekse Avrupa'da başarılı olmak istiyoruz. Kesinlikle Şampiyonlar Ligi'nde olmalıyız. Şampiyonlar Ligi de bizim için çok önemli bir hedef. Fenerbahçe'deki herkes için çok önemli bir hedef Şampiyonlar Ligi. Umarım sezona orada olarak başlarız."