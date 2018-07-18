Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turu rövanşında 10 maç yapıldı. Avrupa futbolunun en önemli organizasyonunda 1. ön eleme turunda Türk Hakem Alper Ulusoy'un yönettiği maçta, Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibi golsüz beraberlikle biten karşılaşmanın rövanşında ağırladığı Letonya ekibi Spartaks Jurmala'yı 2-0 yenerek üst tura çıktı. Kukesi, Hapoel Beer-Sheva, Ludogorets, Suduva, Videoton, HJK, Shkendija, Legia Varşova ve Malmö de tur atlayan diğer takımlar oldu. Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Kızılyıldız (Sırbistan) - Spartaks Jurmala (Letonya): 2-0 (0-0)

Valletta (Malta) - Kukesi (Arnavutluk): 1-1 (0-0)

Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Flora (Estonya): 3-1 (4-1)

Crusaders (Kuzey İrlanda) - Ludogorets (Bulgaristan): 0-2 (0-7)

APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Suduva (Litvanya): 1-0 (1-3)

Videoton (Macaristan) - Dudelange (Lüksemburg): 2-1 (1-1)

HJK (Finlandiya) - Vikingur (Faroe Adaları): 3-1 (2-1)

The New Saints (Galler) - Shkendija (Makedonya): 4-0 (0-5)

Legia Varşova (Polonya) - Cork City (İrlanda): 3-0 (1-0)

Malmö (İsveç) - Drita (Kosova): 2-0 (3-0)

Organizasyonun 1. ön eleme turu rövanş maçları, yarın oynanacak 6 karşılaşmayla sona erecek.