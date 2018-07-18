Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kolombiyalı gazeteci Esteban Jaramillo O, David Ospina'nın Beşiktaş'a imza atmak üzere olduğunu iddia etti.

Sevilla ve Napoli'nin de Kolombiyalı kaleciyle ilgilendiğini belirten Jaramillo, "Şu anki durum itibariyle Ospina'nın yolu Beşiktaş'a çıkıyor" yazdı.

Kolombiyalı gazeteci, Ospina'nın Oscar Cordoba ve Pedro Franco'nun yolunu izleyerek Beşiktaş'a imza atacağını öne sürdü.

Fenerbahçe'nin de geçen yıldan bu yana yakından ilgilendiği Arsenal kalecisi, Dünya Kupası'nda Kolombiya formasıyla 4 maç oynamıştı.

Bu haberler Beşiktaş'ın Fabri'yi satacağı iddialarını kuvvetlendirdi. İtalya'nın Napoli ekibi ve İngiltere'den Fulham, İspanyol kaleciyle yakından ilgileniyor.