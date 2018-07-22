Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arsenal forması giyen Türk asıllı yıldız orta saha oyuncusu Mesut Özil, Dünya Kupası sürecinde ve öncesinde kendisine getirilen eleştiriler ve Recep Tayyip Erdoğan’la çekilen fotoğrafının ardından karşılaştığı tepkiler nedeniyle Almanya Milli Takımı’nı bıraktığını açıkladı.

Mesut, Instagram hesabından yaptığı açıklamada "Bu kararı almak gerçekten çok zordu çünkü takım arkadaşlarım ve Almanya’nın iyi insanları için sahada her zaman her şeyimi verdim. Federasyon yetkilileri ise benim Türk kökenime saygısızlık yaptı. Artık yeter" ifadelerine yer verdi.

Yıldız futbolcu aynı açıklamada "Yaşanan olaylar sonrasında uzun süre düşündüm ve ırkçılık ile saygısızlığı hissettiğim için artık Almanya Milli Takım formasını giymeyeceğim. Bu formayı büyük bir heyecanla giyiyordum ancak artık bu durum, böyle değil. Bu kararı almam inanılmaz zor oldu, zira takım arkadaşlarım, teknik ekip ve Almanya’nın iyi insanları için her şeyimi verdim" sözlerini de kullandı.

İbrahim Kalın'ın Mesut Özil'e destek verdiği o tweet;

Değerli oyuncu Mesut Özil, Cumhurbaşkanımız ile neden buluştuğunu, bugün olsa yine görüşeceğini söylüyor. Kendisini bu asil duruşundan dolayı tebrik ediyorum. Fakat Mesut beyin bu süreçte nasıl bir baskıya maruz kaldığını düşünün. Nezaket, hoşgörü, çoğulculuk... nerede kaldı?!