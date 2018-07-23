Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bayern Münih başkanı Uli Höness, Mesut Özil'in Millî Takımı bırakması üzerine çok konuşulacak ifadeler kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf sonrası tepkiler alan Mesut Özil, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Almanya Millî Takım kariyerine nokta

koyduğunu açıklamıştı. Bayern Münih Başkanı Uli Höness de Türk asıllı Alman futbolcunun bu kararına sert tepki gösterdi.

''MESUT YILLARDIR KÖTÜ OYNADI''

Bayern Münih'in Amerika kampına gitmek için havaalanına gelen Höness, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Mesut’u ağza alınmayacak aşağılık bir dille eleştiren Başkan Höness, “Millî Takım için iyi haber. Mesut Özil yıllardır kötü oynadı. Son ikili mücadelesini 2014 Dünya Kupası'ndan önce kazandı. Şimdi de kendisini ve rezalet performansını bu fotoğrafın arkasına saklıyor’’ ifadelerini kullandı.

2014 yılında vergi kaçırmak suçundan 43 milyon Euro para cezası ile 3 yıl hapis cezası alan ve bunun yaklaşık 2 yılını hapiste geçiren Höness, açıklamalarının devamında şunları söyledi:

"Onsuz (Mesut Özil) yeni bir başlangıç en iyisi. Sadece San Marino’ya karşı parladı.’’