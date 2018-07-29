Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak olan Galatasaray'la ilgili Fransa'dan önemli bir iddia geldi. Ortaya konan iddiaya göre sarı-kırmızılıların Faslı yıldız Younes Belhanda'yı satmayı istediği belirtildi.

Yahoo Sports'tan Manu Lonjon, sosyal medyadan paylaştığı haberde "Crystal Palace Younes Belhanda'ya talip.

Görüşmeler devam ediyor. Galatasaray, oyuncuyu satmaya ihtiyacı olduğundan gelen teklifleri değerlendirecek" ifadelerini kullandı.

KORAY 1,2 MİLYON EUROYA İMZA ATTI

Galatasaray'da geçirdiği 4.5 sezonun ardından İtalya Seri A ekiplerinden Genoa'ya tranfser olan Koray Günter'in imza parası ortaya çıktı.

Genç stoperin oldukça iyi bir rakama imza attığı belirlendi. 23 yaşındaki futbolcunun, İtalyan ekibine yıllık 1.2 milyon euroya imza attığı öğrenildi.

Genoa'nın teknik direktörü Davide Ballardini'nin Koray'ı sezon içinde kullanmak istediği, başarılı futbolcunun topu geriden kullanma noktasında hocasından olumlu not aldığı bildirildi. Koray Günter Galatasaray'daki son senesinde 1 milyon euro alıyordu.(Skorer)