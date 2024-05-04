Kartal son nefeste! Çaykur Rize karşısında önce geriye düştü sonra öne geçti, ardından skoru tutamadı ama...

Beşiktaş, sahasında formda rakibini uzatmada bulduğu golle devirirken futbolu keyif verdi. Gollerde Colley, Rashica ve Worrall imzası vardı. Siyah beyazlılar kupa maçı öncesi moral depoladı

MURAD TAMER'İN HABERİ - Ligden çoktan kopmuş, bütün umutlarını kupaya bağlamış olan Beşiktaş yine ciddi eksiklerle çıktığı maçta sahasında Çaykur Rizespor’u son nefeste yendi. Siyah beyazlılar daha maçın başında çok hatalı bir golle geriye düşse de kazanma iştahını kaybetmedi. Santos’la takıma yapışan uyuşukluğu söküp atan Serdar Topraktepe, savunma çizgisini yarı sahaya kadar çekti. Siyah beyazlılar ardından beraberliği yakaladı, tartışmalı şekilde iptal edilen bir de gol buldu.

ROLLER DEĞİŞTİ

Rakip kaleyi şut bombardımanına tutan Beşiktaş’ta, Rachid Ghezzal’ın seyrine doyum olmayan vuruşu da direkte patladı. İkinci yarıda roller değişti. Ghezzal, Muçi ve Rashica geriye koşmamaya başlayınca Çaykur Rizespor üst üste pozisyonlar buldu. Topraktepe daha da risk aldı ve orta alandaki savunma yönü kuvvetli tek isim olan Salih’i çıkarıp Chamberlain’i sahaya sürdü. Çaykur Rize bu zaafı kullanmaya vakit bulamadan Beşiktaş golü buldu.

JOE TELAFİ ETTİ

Siyah beyazlılar öne geçtikten 3 dakika sonra ilkini aratmayacak kadar amatörce bir gol daha yiyince skor dengelendi. Beşiktaş adeta kendi savunmasına karşı yaptığı mücadelenin son bölümünde terinin son damlasına kadar pes etmedi. Bütün golcüler sahadayken sahneye çıkan isim bir stoper oldu. Dakika 90+7’yi gösterdiğinde Joe Worrall hem galibiyeti getiren golü attı, hem de yenilen ikinci golde yaptığı hatayı telafi etmiş oldu.

GALİBİYETİN MİMARI WORRALL: KANITLAMAYA ÇALIŞIYORUM

İngiliz stoper Joe Worrall, kariyerinde ilk defa sol ayağıyla gol atıp Beşiktaş’a üç puan kazandırırken “Taraftara kendimi kanıtlamaya çalışıyorum. Kupa öncesi buna ihtiyacımız vardı. İyi bir galibiyet oldu” ifadesini kullandı.