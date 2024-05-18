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Sergen Yalçın'dan veda mesajı! Yeni takımı belli oluyor

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Sergen Yalçın&#039;dan veda mesajı! Yeni takımı belli oluyor
Antalyaspor, Sergen Yalçın, Süper Lig, Haber

Spor Haberleri

Süper Lig'in 37. haftasında Adana Demirspor'u 2-1 mağlup eden Antalyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın, sezonun son iç saha maçında taraftarlara veda etti.

Antalyaspor, Süper Lig’in 37. haftasında Adana Demirspor’u 2-1 mağlup ederek 48 puana ulaştı.

Akdeniz ekibinde teknik direktör Sergen Yalçın, sezon son iç saha maçı sonrası taraftarlarla vedalaştı.

Mücadeleyi değerlendiren Yalçın, “Hedefsiz olan iki takımın oynamasına rağmen seyir zevki veren, pozisyonlu, mücadele gücü yüksek kazanmak isteyen iki tane takım güzel bir oyun oynadılar. Bizim için önemli tarafı son iç saha maçımızı oynadık. Bugün kazanmak istiyorduk. Yani en azından iyi bir final yapıp kapatalım dedik. O açıdan bizim için çok değerli bir müsabakaydı, kazanmak ayrı bir sevinç oluşturdu. Hepimiz de mutlu olduk” ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın'dan veda mesajı! Yeni takımı belli oluyor - 1. Resim

SERGEN YALÇIN: BİZİ ONURLANDIRDILAR

Gelecek hafta oynayacakları Alanyaspor maçıyla veda edeceklerini söyleyen Sergen Yalçın, "Tamamlayıp veda edeceğiz. Başkanımız Sinan Boztepe'ye çok teşekkür ediyorum. Maçtan önce bana bir ekibimiz hepsine plaket verdiler. Bizi onurlandırdılar. Çok uzun süre çalışmamıza rağmen bizim için gurur kaynağı oldu. Plaketle bize uğurlamaları. Kendisine ve yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum bu düşünceler dolayı. Umarım Antalyaspor yeni bir yapılanmayla yeni bir hoca ile önümüzdeki sezon iyi bir kadro ile birlikte seyir zevki veren seyredilecek takım görüntüsü çizer” görüşlerini dile getirdi.

Öte yandan Beşiktaş'ın listesinde bulunan Sergen Yalçın'ın masadaki en güçlü aday olduğu ve sezon sonunda Hasan Arat ile resmi görüşmeler yapmak üzere İstanbul'a geleceği öğrenildi.

Düzenleyen:  - Spor
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