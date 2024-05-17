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UEFA kötü haberi duyurdu: Süper Lig ekibi Avrupa'dan men edildi

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UEFA kötü haberi duyurdu: Süper Lig ekibi Avrupa&#039;dan men edildi
Adana Demirspor, Uefa, Süper Lig, Haber

Spor Haberleri

UEFA, Süper Lig ekibi Adana Demirspor'a vadesi geçmiş borçları nedeniyle Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası verdi.

Süper Lig'de ekonomik sorunlar yaşayan Adana Demirspor'a UEFA'dan kötü haber geldi.

Mavi şimşekler, Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası aldı.

Sezona Patrick Kluivert ile başlayan Adana Demirspor, Hollandalı hocayla yollarını ayırmıştı.

Hikmet Karaman ile yoluna devam eden Süper Lig ekibi, 45 puanla 11. sırada bulunuyor.

UEFA kötü haberi duyurdu: Süper Lig ekibi Avrupa'dan men edildi - 1. Resim

UEFA'nın resmi sitesinden yapılan açıklama ise şu şekilde:

"Adana Demirspor, 90 günden fazla vadesi geçmiş borçlar ve ödenmemiş önemli miktarda vadesi geçmiş borçlar nedeniyle kulübe önümüzdeki üç sezonda "2024/25, 2025/26 ve 2026/27) hak kazanacağı bir sonraki UEFA kulüp müsabakasından men cezası verildi."

Düzenleyen:  - Spor
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