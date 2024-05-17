Okan Buruk, derbi öncesi duygulandırdı! Salonda alkış tufanı koptu

Galatasaray camiası 17 Mayıs 2000 yılında elde edilen UEFA Kupası zaferinin yıldönümünde Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde bir aray geldi. Sahnede konuşmaya yapan Okan Buruk, derbi öncesi şampiyonluk ateşini yaktı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Kupası zaferinin 24. yıldönümüne özel düzenlenen etkinlikte açıklamalarda bulundu.

Kemerburgaz'daki yeni tesislerden seslenen Buruk, "Büyük Galatasaray ailesi burada. İki kere demin gözlerim yaşardı. Birincisi UEFA Kupası finalini seyrederken, bir de kendi maçımı ve geçen seneki şampiyonluğu izlerken." sözlerini dile getirdi.

Fenerbahçe derbisinde değinen Buruk, "İnşallah bu sene bir şampiyonluk daha... Bir galibiyetle bir şampiyonluğa daha imza atmak istiyoruz. İnşallah bunun sevincini de tekrar hep birlikte yaşayacağız. Geçen seneden beri ortaya koyduğumuz birliktelik Galatasaray için en önemlisi. Başarıyı getiren yol bundan geçiyor. Herkese teşekkür etmek istiyorum. İnşallah uzun yıllar burada hep birlikte oluruz." ifadelerini kullandı.

DURSUN ÖZBEK: HEPİMİZ ONU ÇOK SEVİYORUZ

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nden üyelere konuşma yapan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise şöyle konuştu:

"Hepiniz bu güzel, bu tarihi güne hoş geldiniz. Hepinize büyük bir teşekkür gönderiyorum. 17 Mayıs bizim artık her sene geleneksel hale getirdiğimiz bir kutlama. Türkiye'ye getirilmiş en büyük zafer. Artık bizlere düşen bunun tekrarlanması. İnşallah önümüzdeki dönemlerde de gelen yönetimler kulübümüze daha büyük zaferleri armağan ederler. Videoda gördük, değerli kardeşim Okan Hocam burada. Kendisiyle iki senedir çalışıyoruz. Takımımızı başarıdan başarıya koşturuyor. İnşallah önümüzdeki dönemde de bunu artıracaktır. Bizim kıymetlimizdir. Hepimiz onu çok seviyoruz.