Galatasaray'ın mayıs geleneği! Bu ayda girdiği finallerin hiç birini kaybetmedi

Sahasındaki Fenerbahçe derbisine bitime iki hafta kala 6 puan önde giren sarı kırmızılılar, kazandığı son beş şampiyonluk döneminde mayısta çıktığı 24 maçın 21’ini kazandı…

Galatasaray’da hem futbolcuların hem de yöneticilerin sık sık dile getirdiği ‘Mayıslar bizimdir’ söylemi rakamlarla da sabit durumda. Son iki haftaya zirve yarışındaki rakibi Fenerbahçe’nin 6 puan önünde giren Galatasaray’a hafta sonunda Rams Park’ta oynanacak derbide şampiyonluk için 1 puan bile yetiyor. Ancak Okan Buruk ve talebeleri ise Fenerbahçe’yi sahasında yenerek bu sezon ligde mağlup etmediği takım bırakmak istemiyor. Galatasaray, kazandığı son beş şampiyonluk döneminde mayıs ayında çıktığı 24 maçın 21’ini galip bitirdi.

ÜÇ YENİLGİ İSTİSNA

Cimbom, bu maçlardan üçünü ise kaybetti. Sarı kırmızılılar mayıs ayında 2012-13 sezonunda Fenerbahçe’ye, 2014-15 sezonunda Rizespor’a, 2018-19 sezonunda ise Sivasspor’a kaybetti. Ancak bu yenilgilerin tamamı Galatasaray’ın şampiyonluğunu ilan etmesinden sonra geldi. Cimbom, son 40 yılda kazanması veya berabere kalması hâlinde şampiyonluğunu ilan edeceği 17 maçta ise 15 galibiyet, 2 beraberlik alarak ipi en önde göğüslemeyi başardı. Bu finallerden 10’u Aslan’ın sahasındaydı ve Cimbom, bu karşılaşmaların tamamını kazandı.

DERBİ HAKEMİ ARDA KARDEŞLER

Hafta sonunda Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Rams Park’ta oynanacak derbiyi FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Arda Kardeşler, kariyerinde ikinci defa bu derbide düdük çalacak. Ligin ilk yarısında Kadıköy’de Kardeşler’in yönettiği karşılaşma golsüz berabere bitmişti.

DERBİ BİLETLERİ KARABORSADA

Dört dakikada bitti

Galatasaray’ın puan alması hâlinde şampiyonluğunu ilan edeceği Fenerbahçe derbisi için satışa çıkardığı biletler dört dakikada tükendi! Maça bilet bulmak için çırpınan taraftarlar, daha tuşa basmaya fırsat bulamadan ekranlarda ‘Tükendi’ uyarısıyla karşılaştı. Biletlerin yapay zekâ programlar tarafından alarm kurularak satın alındığı öğrenildi. Sosyal medyada olayın şaşkınlığı yaşanırken, karaborsada VİP tribün biletleri 750 bin liradan satılmaya başlandı. Derbilerde kombine kart sahipleri biletleri sadece kulübe devredebiliyor. Karaborsada bilet satışının önlenmesi için taraftarların direkt olarak bir başkasına bilet devretmesi yasak.

İLK VURAN KAZANIYOR

G.Saray ile F.Bahçe arasında son yıllarda yapılan derbilerde ilk golü atan taraf kolay kolay yenilmiyor. Rekabette 29 yılı kapsayan son 61 lig maçında, ilk golü atan takım sadece beş defa mağlup oldu. Söz konusu dönemde Galatasaray ilk golü attığı 14 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe ise golsüz eşitliği bozduğu 24 karşılaşmayı kazandı.

KİRALIK GELMİŞTİ

İlk yolcu Vinicius

Galatasaray’ın İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham’dan kiraladığı Brezilyalı futbolcu Carlos Vinicius, attığı kritik gollerle az oynasa da taraftarın sevgilisi hâline gelmişti. Sezon bitiminde Fulham’a geri dönecek olan Vinicius için yeni bir girişimde bulunulmayacak. Brezilyalı yıldızı, ülkesinin ekibi Gremio istiyor.