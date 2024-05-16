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Haberler > Spor > Dursun Özbek, Galatasaray'ın çılgın projesi için harekete geçti! Bakanlıkla görüşecek

Dursun Özbek, Galatasaray'ın çılgın projesi için harekete geçti! Bakanlıkla görüşecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dursun Özbek, Galatasaray&#039;ın çılgın projesi için harekete geçti! Bakanlıkla görüşecek
Atatürk, Galatasaray, Spor, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 1905 Kültür Sanat Spor Derneğince düzenlenen "Galatasaray'ın Formaları Tarihi ve Forma Tasarımı Söyleşisi" organizasyonuna katıldı. Burada açıklalamalar yapan Özbek, Kemerburgaz tesisleri için bakanlıkla görüşeceğini açıkladı.

RAMS Park Özhan Canaydın Salonu'nda yapılan organizasyona, kulüp başkanı Dursun Özbek de katıldı.

Mimar sanatçı Rıfat Baltaoğlu'nun bir eserinin de sergilendiği organizasyonda açıklamada bulunan başkan Dursun Özbek, "Çok etkilendiğim bir eser, müzemizde en iyi yere koymayı düşünüyoruz. Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve dünya için önemini anlatmaya gerek yok. Herkesin takdir ettiği, herkesin nasıl bir önder olduğunu bildiği herkesçe malum. Herkesin hayat çizgisinde Atatürk'ün izi var." diye konuştu.

Dursun Özbek, Galatasaray'ın çılgın projesi için harekete geçti! Bakanlıkla görüşecek - 1. Resim

PAZAR GÜNÜ EKSİKSİZ OLARAK BURADAYIZ

Trendyol Süper Lig'de pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisine dernekteki herkesi davet eden Özbek, sözlerini şöyle tamamladı: "Hepimizin koltukları kabardı, şampiyon olan genç kardeşlerimizle gururlandık. Başkanları olarak yönetim kurulum adına hepsine teşekkür ediyorum. Pazar günü eksiksiz olarak buradayız. Yarın 17 Mayıs, UEFA Kupası kutlamamız var. Önümüzdeki sezonu açacağımız yer Kemerburgaz tesislerimiz. Hazırlıklarımız son aşamaya geldi. Orada piknik düzenledik. Orada yeni evimizde buluşmak üzere hepinizi yarın oraya bekliyoruz."

KEMERBURGAZ MÜJDESİ

"İnşallah yeni sezonu yeni Kemerburgaz tesislerimizde açacağız. Ayrıca buradaki arazimizin büyüme imkanı var. Şu an talebimiz bakanlıkta, onu da halledeceğim. Bu tesislerin hepsini Galatasaray Kulübü kendi imkanlarıyla yapıyor." Organizasyon, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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