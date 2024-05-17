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Fatih Terim'den Galatasaray paylaşımı: Asla unutmayacaklara selam olsun

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Fatih Terim&#039;den Galatasaray paylaşımı: Asla unutmayacaklara selam olsun
Fatih Terim, Galatasaray, Uefa Kupası, Haber

Spor Haberleri

Galatasaray'ın efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim, 2000 yılında elde edilen UEFA Kupası zaferinin 24. yıldönümüne özel paylaşım yaptı.

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla 17 Mayıs 2000 yılını unutmadı.

Arsenal karşısında kazanılan kupanın yıldönümünde mesaj paylaşan Terim, "Kupaya yüreğini koyanlara ve asla unutmayacaklara selam olsun" sözlerine yer verdi.

Fatih Terim'in paylaşımında şu sözler yer aldı:

24 yıl önce tam da bugün bu saatlerde, Türk futbol tarihinin en büyük başarısı, Kopenhag’da kupayla taçlandırıldı. 
UEFA kupasını almayı istemekle yetinmedik, tarihi değiştirecek oyun ve skorlarla istediğimizi almayı da bildik. Kupaya yüreğini koyanlara ve asla unutmayacaklara selam olsun…

Düzenleyen:  - Spor
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