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Wout Weghorst geri dönüyor! Eski takımı Beşiktaş'a rakip olacak

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Wout Weghorst geri dönüyor! Eski takımı Beşiktaş&#039;a rakip olacak

Spor Haberleri

Süper Lig'de daha önce Beşiktaş forması giyen Hollandalı golcü Wout Weghorst'un yeniden Türkiye'de futbol oynama ihtimali olduğu öne sürüldü.

Sezon başı Paul Onuachu'yu Soumhampton'dan kiralayan Trabzonspor, oyuncunun yüksek bonservisinden dolayı farklı isimlere yöneldi.

Abdullah Avcı'nın uzun boylu santrfor isteğine uyan Wout Weghorst'u gözüne kestiren Bordo-mavililer, sezon sonunda resmi temaslarını hızlandıracak.

Onuachu'nun alternatifi olan Weghorst'un da yeniden Süper Lig'de oynamaya sıcak baktığı iddia ediliyor.

Wout Weghorst geri dönüyor! Eski takımı Beşiktaş'a rakip olacak - 1. Resim

WEGHORST YENİDEN SÜPER LİG'E

Bu sezon Hoffenheim'de kiralık oynayan Hollandalı golcü, 29 maçta 7 gol atıp, 4 asist yaptı.

Bonservisi Burnley'de bulunan Weghorst'un yeni sezonda İngiltere'de devam etmesi beklenmiyor.

Yıldız oyuncunun Premier Lig ekibiyle 30 Haziran 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Beşiktaş'ta kısa bir süre oynayan Weghorst, 2022 Dünya Kupası'nda gösterdiği performans sonrası Manchester United ile anlaşmıştı.

 

 

 

Düzenleyen:  - Spor
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