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Galatasaray, evinde Karşıyaka'ya kaybetti | Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final

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Galatasaray, evinde Karşıyaka&#039;ya kaybetti | Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final

Spor Haberleri

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Pınar Karşıyaka'yı konuk eden Galatasaray Ekmas, sahadan mağlup ayrıldı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Pınar Karşıyaka, Galatasaray Ekmas'ı deplasmanda 90-87 yenerek seride durumu 1-1 yaptı.

Galatasaray, evinde Karşıyaka'ya kaybetti | Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final - 1. Resim

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Can Mavisu, Alper Altuğ Köselerli, Duhan Köyiçi

Galatasaray Ekmas: İsmet Akpınar 5, Dee Bost 14, Yeboah 10, McCormack 14, Göksenin Köksal 13, Walden, Sadık Emir Kabaca, Samet Geyik 2, Prepelic 14, Buğrahan Tuncer 15

Pınar Karşıyaka: Jaylon Brown 2, McCollum 20, Furkan Haltalı 12, Martin 31, Kenan Sipahi 12, Vitto Brown 9, Mert Celep 4, Efe Ergi Tırpancı, Thomas Akyazılı, Deniz Kılıçlı, Hakan Sayılı

1. Periyot: 22-25

Devre: 49-42

3. Periyot: 64-62

 

Düzenleyen:  - Spor
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