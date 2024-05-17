Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fatih Terim'in Yunanistan serüveni kısa sürdü! Şampiyonluk havlusu atıldı, yollar ayrıldı

Fatih Terim'in Yunanistan serüveni kısa sürdü! Şampiyonluk havlusu atıldı, yollar ayrıldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Fatih Terim&#039;in Yunanistan serüveni kısa sürdü! Şampiyonluk havlusu atıldı, yollar ayrıldı
Fatih Terim, Panathinaikos, Yunanistan, Haber

Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yunan basını, Panathinaikos ile şampiyonluk yolunda havlu atan Fatih Terim'in takımıyla yollarının ayrıldığını yazdı. Yunanistan ekibiyle çıktığı 26 maçta 14 galibiyet alan Terim'in yerine Christos Kontis’in geçeceği de aktarıldı. 

Yunanistan Ligi'nde Panathinaikos'u çalıştıran Fatih Terim,  deplasmanda Rumen teknik direktör Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan'ın çalıştırdığı PAOK'a 4-1 yenilince topun ağzına konuldu. Mağlubiyet sonrası şampiyonluk umutları tükenince Terim, Yunan basını tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. 

Panathinaikos’ta Fatih Terim dönemi sona erdi. Yunan basınında çıkan haberlerde, Teknik Direktör Fatih Terim ile yolların ayrıldığı dile getirildi.

26 MAÇLIK SERÜVEN SONA ERDİ

Sezonun kalan bölümünde takımın başına Christos Kontis’in geçeceği de aktarıldı.

Fatih Terim'in Yunanistan serüveni kısa sürdü! Şampiyonluk havlusu atıldı, yollar ayrıldı - 2. Resim

Yunanistan ekibi ile toplam 26 maça çıkan Terim, 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

 

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Küçük çocuğun ölüm nedeni belli oldu! Baharatlı cips can aldı Onur Yüksek Teknoloji halka arz 49,50 TL'den işlem görecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Panathinaikos'ta Fatih Terim dönemi sona erdi: Ayrılığını duyurdu - SporPanathinaikos'ta Fatih Terim dönemi sona erdiGalatasaray'ın mayıs geleneği! Bu ayda girdiği finallerin hiç birini kaybetmedi - SporGalatasaray'ın mayıs geleneği! Bu ayda girdiği finallerin hiç birini kaybetmediListe yarışı hızlandı! Başkan adayları kongrede güçlü olmak için kulislerde - SporListe yarışı hızlandı! Başkan adayları kongrede güçlü olmak için kulislerdeRoma'da imzalar atıldı! 2027 Avrupa Oyunları İstanbul’da yapılacak - Spor2027 Avrupa Oyunları İstanbul’da yapılacakAcun Ilıcalı, Ali Koç'un teklifini kabul etti! - SporAcun Ilıcalı, Ali Koç'un teklifini kabul etti!Almanya'nın EURO 2024 kadrosunda yıldızlar yok! Nagelsmann'dan büyük sürpriz - SporAlmanya'nın EURO 2024 kadrosunda yıldızlar yok! Nagelsmann'dan büyük sürpriz
Sonraki Haber Yükleniyor...