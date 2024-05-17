Fatih Terim'in Yunanistan serüveni kısa sürdü! Şampiyonluk havlusu atıldı, yollar ayrıldı
Spor Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Yunan basını, Panathinaikos ile şampiyonluk yolunda havlu atan Fatih Terim'in takımıyla yollarının ayrıldığını yazdı. Yunanistan ekibiyle çıktığı 26 maçta 14 galibiyet alan Terim'in yerine Christos Kontis’in geçeceği de aktarıldı.
Yunanistan Ligi'nde Panathinaikos'u çalıştıran Fatih Terim, deplasmanda Rumen teknik direktör Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan'ın çalıştırdığı PAOK'a 4-1 yenilince topun ağzına konuldu. Mağlubiyet sonrası şampiyonluk umutları tükenince Terim, Yunan basını tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.
Panathinaikos’ta Fatih Terim dönemi sona erdi. Yunan basınında çıkan haberlerde, Teknik Direktör Fatih Terim ile yolların ayrıldığı dile getirildi.
26 MAÇLIK SERÜVEN SONA ERDİ
Sezonun kalan bölümünde takımın başına Christos Kontis’in geçeceği de aktarıldı.
Yunanistan ekibi ile toplam 26 maça çıkan Terim, 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı