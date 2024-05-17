Fatih Terim'in Yunanistan serüveni kısa sürdü! Şampiyonluk havlusu atıldı, yollar ayrıldı

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 17 Mayıs 2024 09:17 - Güncelleme: 17 Mayıs 2024 09:48 - Güncelleme:

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Spor Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Yunan basını, Panathinaikos ile şampiyonluk yolunda havlu atan Fatih Terim'in takımıyla yollarının ayrıldığını yazdı. Yunanistan ekibiyle çıktığı 26 maçta 14 galibiyet alan Terim'in yerine Christos Kontis’in geçeceği de aktarıldı.