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Panathinaikos'ta Fatih Terim dönemi sona erdi: Ayrılığını duyurdu

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Panathinaikos&#039;ta Fatih Terim dönemi sona erdi: Ayrılığını duyurdu
Yunanistan Süper Ligi, Panathinaikos, Fatih Terim, Haber

Spor Haberleri

Yunanistan Süper Ligi'nde şampiyonluk yarışında havlu atan Panathinaikos'ta teknik direktör Fatih Terim ile yollarını ayırdı. Terim ayrılığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Yunanistan Ligi'nde Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, deplasmanda Razvan Lucescu'nun yönetimindeki PAOK'a karşı yaşadığı yenilgi sonrası şampiyonluk yarışından çekildi. 

Takımın şampiyonlukta havlu atması sonrası, fatura Fatih Terim'e kesildi. 

Panathinaikos'ta teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrıldı.

'PLANLARIMIZ UYUŞMADI'

Fatih Terim, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

Geçtiğimiz Aralık ayından bu yana ekibimle birlikte var gücümüzle çalıştığımız Panathinaikos Futbol Kulübü'nde hedefimiz 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlamak, çok kıymetli Panathinaikos taraftarlarına 13 senedir kavuşamadıkları şampiyonluğu hep beraber yaşatmaktı. Dün akşam bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptığımız Sayın Başkan Alafouzos ile, 2024-2025 sezonu için planlarımızın uyuşmadığı sonucuna vardık. Bu değerlendirme neticesinde, profesyonel ilişkimizin devam etmemesinde karar kılındı.

Atina'da geçirdiğimiz altı ay boyunca bizi bağrına basan başta Panathinaikos taraftarına, Sayın Başkan Giannis Alafouzos'a, kulüp çalışanlarına ayrıca bana ve ekibime sevgi ve saygısını her fırsatta gösteren futbol kamuoyuna da çok teşekkür ediyorum. Panathinaikos kulübüne bundan sonraki süreçte en içten duygularımla başarılar diliyorum. Yeni yollar ve yolculukların uzak olmadığı zamanlarda görüşmek dileğiyle...

Düzenleyen:  - Spor
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