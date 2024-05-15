Fatih Terim'in şampiyonluk şansı bitti! Panathinaikos, PAOK'a boyun eğdi

Yunanistan Süper Lig play-off'larında Panathinaikos, PAOK'a 4-1 mağlup oldu. Fatih Terim'in takımı bu skorla birlikte şampiyonluk şansını kaybetti.

Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Turu'nda PAOK'a konuk olan Panathinaikos, sahadan 4-1 mağlup ayrıldı.

PAOK FARKA KOŞTU

Ev sahibi PAOK'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Taison, 72 ve 90+2. dakikada Andrija Zivkovic ve 89. dakikada Vieirinha kaydetti. Panathinaikos'un tek golü ise 78. dakikada Alexander Jeremejeff'ten geldi.

Bu galibiyetle puanını 77 yapan PAOK, AEK'in 2 puan önünde liderliğe yükseldi.

TERİM'İN ŞAMPİYONLUK İHTİMALİ KALMADI

71 puanda kalan Fatih Terim'in Panathinaikos'u ise şampiyonluk şansını yitirdi.

TERİM MAÇ SONRASI KONUŞTU

PAOK yenilgisi sonrası bazı şeyleri tartışmaları gerektiğini kaydeden Fatih Terim, "Olaya 4-1'lik skor olarak bakmamalıyız. Kaybettik. Bu şekilde bakmalıyız. PAOK'u tebrik ederim. Maça gelince, sene sonunda bazı şeyleri tartışmamız gerekiyor Olympiakos'la maçımız var ve ayrıca kupa finalimiz var. Bunları düşünmek zorundayız. Golü çok geç bulduk. Üçüncü bölgede golü bulana kadar ilk başta çok iyi değildik. Bazı şeyleri doğru yaptık ama ne yazık ki bireysel hatalar yapmaya ve gol yemeye devam ediyoruz. Skor tabelasında geride olduğumuzda oyun olarak çok etkileniyoruz." dedi.