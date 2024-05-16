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Almanya'nın EURO 2024 kadrosunda yıldızlar yok! Nagelsmann'dan büyük sürpriz

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Almanya&#039;nın EURO 2024 kadrosunda yıldızlar yok! Nagelsmann&#039;dan büyük sürpriz
Euro2024, Almanya, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Almanya, 14 Haziran-14 Temmuz arasında oynanacak EURO 2024 için geniş kadroyu açıkladı. Kadroda Bayern Münih ve Borussia Dortmund'un yıldız futbolcularının olmaması dikkat çekti.

Almanya'nın EURO 2024 geniş kadrosu açıklandı. Teknik direktör Julian Nagelsmann'ın kadroya almadığı isimler dikkat çekti. 

Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Julian Nagelsmann'ın belirlediği kadroda Borussia Dortmund'dan Emre Can, Brandt, Adeyemi, Süle ve Hummels yer almadı.

YILDIZLAR KADRODA YOK

Kadroda ayrıca Bayern Münih'ten Goretzka ile Gnarby, bonservisi Leipzig'de bulunan timo Werner bulunmuyor.

NAGELSMANN KADRO TERCİHİ HAKKINDA KONUŞTU

Nagelsmann kadro tercihiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Bir takım oluşturmak için 26 uygun karakter özelliğini bir araya getirmeye çalışıyoruz. Fransa maçı öncesi geri bildirimleri topladık. Takım içindeki atmosfer nasıl, birlikte yaşam nasıl? Geri bildirimler oldukça iyiydi. Çok iyi bir takımla büyümeye devam etmek için birçok şeyi aynı bırakmaya karar verdik." ifadelerini kullandı. Almanya Milli Takımı'nın EURO 2024 geniş kadrosu şöyle:

Almanya'nın EURO 2024 kadrosunda yıldızlar yok! Nagelsmann'dan büyük sürpriz - 1. Resimi

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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