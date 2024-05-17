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Rıdvan Dilmen tarafını açıkladı! Aziz Yıldırım mı Ali Koç mu?

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Rıdvan Dilmen tarafını açıkladı! Aziz Yıldırım mı Ali Koç mu?
Ali Koç, Aziz Yıldırım, Rıdvan Dilmen, Haber

Spor Haberleri

Fenerbahçe camiasının önemli isimlerinden Rıdvan Dilmen, Aziz Yıldırım'ın listesinde yer alacağı söylentilerine cevap verdi.

Haziran ayında yapılacak başkanlık seçimi öncesi adaylığını açıklayan Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın seçim yarışına Rıdvan Dilmen'den sürpriz bir çıkış geldi.

Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde yer alacağı iddialarına cevap veren Dilmen, çıkan haberlerin gerçek olmadığını açıkladı.

Rıdvan Dilmen tarafını açıkladı! Aziz Yıldırım mı Ali Koç mu? - 1. Resim

RIDVAN DİLMEN: SÖZ KONUSU DEĞİLDİR

Sadece Fenerbahçe'yi önemsediğini öne süren Rıdvan Dilmen, "Hakkımda çıkan yönetim kurulu veya sportif direktörlük görevi alacağı haberleri asılsızdır! Bu asılsız haberlerin çıkarılmasının sebebini de gayet iyi biliyorum!!! Benim, ne Sayın Aziz Yıldırım'ın ne de Sayın Ali Koç'un tarafında olmam söz konusu değildir! Benim, kongreye malzeme olmayacak kadar doğduğum günden beri sadece FENERBAHÇEMİN yanında olduğum bilinmektedir" ifadelerini kullandı. 

Düzenleyen:  - Spor
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