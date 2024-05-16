İsmail Kartal'ın derbi planı hazır! Fenerbahçe'de ilk 11'de sürpriz isim

Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Milliyet 16 Mayıs 2024 20:16 - Güncelleme: 16 Mayıs 2024 20:22 - Güncelleme:

Fenerbahçe, Galatasaray, İsmail Kartal, Haber

Spor Haberleri / Milliyet

Trendyol Süper Lig'de bu hafta Galatasaray ve Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın karşılaşmaya sürpriz bir 11'le çıkması bekleniyor.