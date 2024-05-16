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İsmail Kartal'ın derbi planı hazır! Fenerbahçe'de ilk 11'de sürpriz isim

Düzenleyen: / Kaynak: Milliyet
- Güncelleme:
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Fenerbahçe, Galatasaray, İsmail Kartal, Haber

Spor Haberleri  / Milliyet

Trendyol Süper Lig'de bu hafta Galatasaray ve Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın karşılaşmaya sürpriz bir 11'le çıkması bekleniyor.

Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanına konuk oluyor. Galatasaray karşılaşmadan puanla ayrılırsa şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe'nin kazanması durumunda ise ligin kaderi son hafta belli olacak. Kritik mücadele önce İsmail Kartal'dan sürpriz bir ilk 11 bekleniyor.

KRUNİC 11'E, DJİKU STOPERE

Milliyet'te yer alan habere göre İsmail Kartal, derbide Kayserispor maçında ön liberoda görev verdiği Djiku'yu yeniden stopere çekecek.

İsmail Kartal'ın derbi planı hazır! Fenerbahçe'de ilk 11'de sürpriz isim - 1. Resim

Defans hattında sorun istemeyen deneyimli hoca ise ön liberoda uzun bir aradan sonra Krunic'e şans verecek.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin yokluğunda ise Cengiz Ünder'in forma giymesi bekleniyor.

KRİTİK İSİMLER CEZA SINIRINDA

Sarı-lacivertlilerde Edin Dzeko, Dusan Tadic, Michy Batshuayi ve Ferdi Kadıoğlu kart sınırında bulunuyor.

Bu isimler derbide sarı kart görmeleri durumunda ligin son haftasında oynanacak İstanbulspor maçında forma giyemeyecek.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Milliyet
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