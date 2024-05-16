Okan Buruk'tan sürpriz derbi kararı! Fenerbahçe'ye karşı farklı kadro

Derbinin hakemi belli oldu! Galatasaray - Fenerbahçe maçına sürpriz atama

Derbinin hakemi belli oldu! Galatasaray - Fenerbahçe maçına sürpriz atama

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi yoğun mesaisini sürdürüyor. Üst üste ikinci şampiyonluğuna çok yakın olan Buruk, ilk 11'de değişime gidebilir.

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Sarı-kırmızılılar, en az 1 puan alması durumunda ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

Pazar akşamı oynanacak dev maç öncesi hazırlıklarını sürdüren ev sahibi ekipte Okan Buruk, kadro üzerine yoğun mesai harcıyor.

DERBİDE 2 DEĞİŞİKLİK OLABİLİR

Son haftalarda kadroda değişiklik yapmayan Buruk'un bu defa Davinson Sanchez ve Berkan Kutlu isimleri üzerinde düşündüğü belirtildi.

Abdülkerim Bardakcı'nın yerine Davinson, Kerem Demirbay'ın yerine ise Berkan Kutlu'yu düşünen Okan Buruk'un Fenerbahçe'nin hücum hattına önlem almayı planladığı konuşuluyor.

Berkan Kutlu'nun temposundan ve pres gücünden yararlanmak isteyen deneyimli hocanın hava toplarındaki hakimiyetinden dolayı da Sanchez'i düşündüğü öğrenildi.

Maç saatine kadar kararını verecek olan Buruk'un ezeli rakibini şaşırtması bekleniyor.