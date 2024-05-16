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Derbinin hakemi belli oldu! Galatasaray - Fenerbahçe maçına sürpriz atama

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Derbinin hakemi belli oldu! Galatasaray - Fenerbahçe maçına sürpriz atama

Spor Haberleri

Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Arda Kardeşler yönetecek.

Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Arda Kardeşler yönetecek.

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren zorlu mücadele 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da beINSPORTS 1 ekranlarından yayınlanacak.

Derbinin hakemi belli oldu! Galatasaray - Fenerbahçe maçına sürpriz atama - 1. Resim

1 PUAN ŞAMPİYONU BELİRLEYEBİLİR

Ev sahibi Galatasaray, en az 1 puan alması durumunda 24. lig şampiyonluğunu ilan edecek.

Öte yandan Merkez Hakem Kurulu, "Süper Lig 37. haftasında görev yapacak olan hakemler Dijital Atama Yöntemi ile belirlenmiştir. Galatasaray-Fenerbahçe müsabakasının hakem ve yardımcıları ise manuel olarak atanmıştır." açıklamasında bulundu.

Ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan derbi 0-0 sona ermişti.

 

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