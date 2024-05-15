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Bruno Alves'ten Mourinho'ya Fenerbahçe sözleri! 'Bugüne kadar ben ne yaşamışım diyebilirsin'

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Fenerbahçe, Aziz Yıldırım, Jose Mourinho, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'ın Jose Mourinho ile ilk temasının Fenerbahçe'nin eski Portekizli oyuncusu aracılığıyla olduğu ortaya çıktı. Tecrübeli oyuncu, Mourinho'ya Fenerbahçe'yi anlattı.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım yeniden başkan adayı olduğunu açıkladı. Yıldırım, yaptığı açıklamada Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho ile görüştüğünü ve seçilirse tecrübeli teknik adamı takımın başına getireceğini söyledi. Aziz Yıldırım'ın, Jose Mourinho ile eski Fenerbahçeli futbolcu Bruno Alves aracılığıyla görüştüğü ortaya çıktı. Bruno Alves, eski hocası Mourinho'ya Fenerbahçe'yi anlattı.

Bruno Alves'ten Mourinho'ya Fenerbahçe sözleri! ''Bugüne kadar ben ne yaşamışım diyebilirsin' - 1. Resim

İLİKLERİNE KADAR HİSSETTİRİRLER

Sabah'ın haberine göre Bruno Alves eski hocası Mourinho'ya Fenerbahçe'yi anlattı.  Taraftarlardan övgüyle bahseden Alves'in Mourinho'ya, "Sana heyecanı iliklerine kadar hissettirirler. Sevgiyi de eleştiriyi de en yoğun şekilde görürsün." dediği belirtildi.

BEN NE YAŞAMIYIM DİYEBİLİRSİN

Bruno Alves'in sözleri şöyle: "Kazandığın tüm şampiyonlukları unut. Uzun süredir şampiyonluğa hasret kalan bu taraftara kupa hediye ettiğin zaman ortaya çıkacak coşkuyu anlatacak kelime bile bulamıyorum. 'Bugüne kadar ben ne yaşamışım' diyebilirsin. Senin gibi başarı odaklı bir teknik adam için Fenerbahçe çalışılacak en ideal kulüp olur."

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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