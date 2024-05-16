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Kenan Yıldız'ın itirafları Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı

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Kenan Yıldız&#039;ın itirafları Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı
Kenan Yıldız, Süper Lig, Juventus, Haber

Spor Haberleri

Juventus ile İtalya Kupası zaferş yaşayan Kenan Yıldız'ın Galatasaray ile ilgili sözleri taraftarları heyecana soktu. Icardi'yi öven Kenan, şampiyonluk mücadelesini yorumladı.

İtalya ekiplerinden Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız, Süper Lig şampiyonluk yarışını değerlendirdi.

TRT Spor'a konulan milli oyuncu, "Favori takımımı açıklayamam fakat bu sezon Galatasaray şampiyon olacak gibi. Süper Lig'de favori oyuncularım Icardi ve Kaan Ayhan." ifadelerini kullandı

Kenan Yıldız'ın itirafları Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı - 1. Resim

KENAN YILDIZ: TİTRİYORDUM

Juventus efsanesi Del Piero'nın kendisi için bir idol olduğunu vurgulayan Kenan, "Onu izlemek muazzam bir şeydi. Gol sevincime gelince... Geçen yıl alt yaş gruplarında başladım. Benim için harikaydı, bunu sürdürmeye çalıştım ve artık spontane hale geldi. Dün Del Piero'yu ilk kez gördüm ve gerçekten biraz titriyordum. Biraz konuştuk. Umarım böyle devam eder." görüşlerini aktardı.

Öte yandan Juventus ile ilk şampiyonluğunu İtalya Kupası'nda yaşayan Kenan Yıldız, Atalanta'ya karşı oynanan finalin 69. dakikasında Chiesa'nın yerine girmişti.

 

Düzenleyen:  - Spor
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