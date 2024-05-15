Galatasaray Aziz Yıldırım’ın başkan olduğu dönemde 10 kez şampiyon oldu

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından biri olan Aziz Yıldırım'ın başkan olduğu dönemlerde Galatasaray kaç şampiyonluk kazandı merak ediliyor. Başkanlığa tekrar aday olacağını duyurmasının ardından hangi yıllarda başkanlık yaptı araştırıldı.

Fenerbahçe seçime gidiyorken eski başkan Aziz Yıldırım aday olacağını açıkladı. Futbolseverlerin merak ettikleri arasında ise GS kaç kez Süper Lig'i kazandı yer aldı. "Fenerbahçe'nin kongresinde Fenerbahçe başkanlığına aday olacağımı açıklayacağım" sözleri ile haberi paylaştı.

FB 30-31 Mayıs tarihinde yeni başkanını seçecek. Yapılan açıklama şöyle olmuştu:

"Kulübümüzün olağan seçimli genel kurul toplantısı, gündem maddelerini görüşmek üzere 30-31 Mayıs'ta saat 10.00'da Ülker Stadı'nda yapılacaktır. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde genel kurul, 8-9 Haziran tarihlerinde aynı yer ve saatte aynı gündem ile çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır."

Eski başkan, 1990 - 1992 aralığında takımın yönetiminde görev alırken 1991-1992 sezonunda futbol şube sorumlusu olmuştu. 15 Şubat 1998 senesinde yapılan seçimde başkan olan isim 1998 ile 2018 aralığında görev yaptı. 3 Haziran 2018'de ise başkanlığı Ali Koç'a karşı kaybetti.

Görev aldığı sürede Galatasaray, 10 kez Süper Lig'de şampiyon oldu. İşte o sezonlar:

1997-1998

1998-1999

1999-2000

2001-2002

2005-2006

2007-2008

2011-2012

2012-2013

2014-2015

2017-2018

YILDIRIM ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Taraftarları sevindiren haberi "Arkadaşlarla çarşamba veya perşembe günü basın toplantısı yapacağız ve burada Fenerbahçe'nin kongresinde Fenerbahçe başkanlığına aday olacağımı açıklayacağım." sözleriyle duyurdu.