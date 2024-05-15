Aziz Yıldırım basın toplantısı düzenliyor! Başkanlığa aday olma nedenini açıkladı

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım, önümüzdeki günlerde yapılacak olan seçimli genel kurul öncesi adaylığına dair önemli açıklamalarda bulundu. Mourinho ile iki saat görüştüğünü söyleyen Yıldırım, "Eğer onlar da Mourinho ile çalışmayı düşünüyorlarsa gelsinler beraberce imzayı atalım. Biz kaybedersek Mourinho'nun parasının yarısını da ödemeyi taahhüt ediyorum" dedi.

Fenerbahçe'de başkanlığa yeniden aday olduğunu açıklayan Aziz Yıldırım, sarı lacivertli kulüpte yapılacak olağan seçimli genel kurul öncesinde düzenlediği toplantıda önemli açıklamalarda bulundu.

Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"ADAY OLMAYA MECBUR KALDIM"

"Neden başkanlığa aday oldum? Hiç niyetim yoktu çünkü keyfim yerinde. İşlerim de iyi gidiyor ama Fenerbahçe'de bazı sıkıntılar olduğunu gördüm.

Arkadaşlar, dostlar ve dava arkadaşlarım 'Bir şeyler yapmamız lazım' dediler. Biriniz aday olun bu şekilde ilerleyelim dedim ama 'Sen varken biz olamayız' dediler. Bu doğrultuda aday olmaya mecbur kaldım.

20 sene başkanlık yaptım ve 6 kez şampiyon olduk. Hiçbir zaman para yok diye şikayet etmedik. 1 milyar 900 milyon TL'lik borç vardı şimdi 4 milyar TL'den fazla borç var. Toplam borç 12 milyar TL'yi buldu. Doğrudur 630 milyon borç vardı. Ülker ile beraber stadın yanındaki arsaya Emlak Konut ile birlikte konutlar yapıp satacaktık. Anlaşmalarını yapmıştık. Bu arsadan dolayı Fenerbahçe ve Ülker 70 milyon Euro verip Emlak Konut yüzde 20 pay alacaktı.

Arsayı verirken arsanın değerini 230 milyar göstermiştik. O günkü kurla 4.5 liraydı dolar. Arsa Ülker'in olduğu için biz kulübe satın alınmış olarak gösterdik. Bunu da biz borç olarak gösterdik. Murat Ülker bey kağıt üzerinde hala arsayı tutuyor. O borç şu anda yok. 3 sene içerisinde bu proje yapılmasaydı arsa devredilecekti ve borç ortadan kalkacaktı."

"FENERBAHÇE'Yİ YENİDEN ŞAMPİYON YAPMAYA GELDİM"

6 yıl önce başkanlığı bırakırken medyası, Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı "Aziz Yıldırım gitsin Türk futbolu düzelecek" dediler. Ben kimseyle kavga etmeye gelmedim. Fenerbahçe'yi yeniden şampiyon yapmaya geldim. Fenerbahçe'de hiçbir zaman para sorunu olmaz. Kulübü halka açtım. Hem de hapisteyken. Neden? Fenerbahçe sivil toplum örgütü olarak büyüsün ve birbirlerine sarılsınlar diye. Fenerbahçeliler bir araya gelsin diye...

Kimseyle kavga etmeyeceğim dedim ama benimle kavga ederlerse ederim. Bizim derdimiz Fenerbahçe'nin şampiyon olması. Şampiyonluklar kulüpler, camiaları, güç olarak büyütüyor.

Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütlerinden biridir. Fenerbahçe'nin istemediği hiçbir şey Türkiye'de olmaz. Bir araya gelip birlik olamazsak Fenerbahçe'den hiçbir şey olmaz.

Fenerbahçe 3 Temmuz davasıyla başlayan, bizden önce Balyoz-Ergenekon ile başlayan ve devam eden süreçte Türkiye'nin Kuva-yi Milliyesi Fenerbahçe Spor Kulübü'dür. Bu hareketi FETÖ'ye karşı Fenerbahçe başlatmıştır ve başarılı olmuştur. 15 Temmuz'a giderken FETÖ, Fenerbahçe'ye çarpmıştır.

Ben Fenerbahçeliyim. Bunlar anlamıyorlar, anlamıyorlar.

3 Haziran 2018'den bu yana Fenerbahçe'nin sade bir üyesi ve taraftarı olarak, çokça emek sarf ettiğimiz kulübümüzün durumunu üzülerek takip ettim. Bu süreçte resmin dışına çıkarak, kulübe uzaktan bakmanın avantajını elde ettim. Herhangi bir kasıt taşımadan yaptığımız hataları gözlemleme şansı elde ettim.

Ocak 2024'ten bu yana sürekli olarak sükûnet çağrısı yaptım. Bu hafta oynanacak maçta muhakkak galip geleceğimize inanıyorum. Yeni süreç başlayacak.

Üzülerek söylemek istiyorum ki; 2018 şampiyonluğumuz seçime kurban edilmiştir.

YILDIRIM, ALİ KOÇ'A YÜKLENDİ

Mevcut başkan, 'Ben Fenerbahçe'nin başkanı olduğum sürece, Fenerbahçe şampiyon olamaz' dedi. Herkes duydu. Biz bu konuyu arkadaşlarımızla iyice düşündük. Bizi kim şampiyon yapmak istemiyor? Açık konuşmak lazım. İktidar mı? Devlet mi? Hakemler mi? Federasyon Başkanı mı? Bunlar birbirine bağlıysa da alttan yukarı değil, yukarıdan aşağıya gideceğiz. Böyle bir şey yok.

Her şeyi ayırmamız lazım. Devlet ayrı, hükümet ayrı. Biz devletle kavga edemeyiz ama hükümetle haklı olduğumuz her konuda mücadelemizi yaparız. FETÖ konusunda iç içeydiler, bu konuda mücadelemizi verdik. Onun için açık olacağız.

"BEN KİMSENİN ADAMI DEĞİLİM"

Ben kimsenin adamı değilim. Ben Fenerbahçe'nin adamıyım.

Yiğit Bulut diye biri varmış, iktidara yakınmış sanırım. Kimseden de feyz almadım. Ali Şen başkandı, tribünler inliyordu. 'Ali Şen başkan, Fenerbahçe şampiyon' diye. Geldim 20 sene Fenerbahçe'nin başına bela oldum. Şimdi yine geliyorum.

TFF aynı duruyor, hakemler aynı duruyor. O zaman biz nasıl şampiyon olacağız? Çocuklar ağlıyor diyorlardı.

"MOURINHO İLE 2 SAAT KONUŞTUK"

Mourinho ile yüz yüze konuştum. O anlattı, biz anlattık. Fakat basın bir acayip. Kendisi söyledi ben Konya maçını seyrettim diye. Bir aday telefonla konuşmuş, mevcut başkan menajerlerini göndermiş. Televizyonu dinledim. '12 milyon kendisi alacak, 3 milyon da ayrı vs. 15 milyon ona verilir mi' diyorlar. Ya sana ne?

Siz yönetici misiniz ya? Basınsınız. Böyle basın olmaz, çok değişmiş basın...

Bir kısmı gelsin ama kavga ediyor vs. Öteki taraf gelmesin diyor. Bir şey yok daha konuşuyoruz. Şartlar da anlaşırsak gelecek. Arabistan'a gitmiyor, gözünüz aydın olsun.

"BU YÖNETİME TEKLİFİM..."

Yukarıda olan, bir şey olduğu zaman sizi yukarı çeker. Aşağıda olan birisi sizi yukarı çekemez. Roberto Carlos geldi buraya 'Biz, Avrupa'da final oynarız. Şampiyon da oluruz' dedi. Bunu bizim oyunculara empoze etti. O motivasyonla oldu. Gelen insan, Avrupa'da kupalar kazanmış, başarılar elde etmiş bir insanlar lazım. Parasal olarak herhangi bir sıkıntı yok. Bu yönetime teklifim; 9 Haziran'da seçim olacak. 9 Haziran'a kadar Mourinho bekler mi bilmiyorum. Şekip Bey'e rica edeceğim. Fenerbahçe adına Mourinho ile imza atsınlar.

Ben kaybedersem, Mourinho'nun parasının yarısını ödemeyi taahhüt ediyorum.

Fenerbahçe'ye gelip vaat etmek yok. 2018'de vaat edenler, vaatlerini yerine getirecekler. Fenerbahçe'nin üzerinde 4 senesi bizden, 6 senesi onlardan bir ölü toprağı var. Hep beraber buna sahip çıkacağız.

"MURAT ÜLKER'E 'GEL BAŞKAN OL' DEDİM"

Murat Ülker'e gel başkan ol dedim. Listede beni yedeğe yaz dedim. Ferit Bey'e aynı şeyleri söyledim. Hep işleri güçleri var. Oraya çalışacak, koşturacak adam lazım."