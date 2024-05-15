Aziz Yıldırım 'Mourinho' dedi, Ali Koç'tan karşı hamle gecikmedi! Dünyaca ünlü isimle masaya oturdu

Fenerbahçe'de başkanlığa aday olduğunu açıklayan ve Mourinho bombasını patlatan Aziz Yıldırım'a Ali Koç'tan karşı hamle geldi. Koç'un gündemine aldığı ismin ise Zidane olduğu iddia edildi.

Süper Lig'de şampiyonluğu zora sokan ve bu hafta Galatasaray deplasmanına konuk olacak olan Fenerbahçe'de aynı zamanda seçim heyecanı yaşanıyor. Eski başkan Aziz Yıldırım ve mevcut başkan Ali Koç'un adaylığı kesinleşirken, aralarındaki rekabet de kızışıyor.

Aziz Yıldırım'ın masaya 'Jose Mourinho' ismini koyması ve bu vaatle başkanlığına yeniden aday olduğunu açıklamasının ardından Ali Koç'tan karşı bir hamle geldiği iddia edildi.

ZIDANE İLE ÖN GÖRÜŞME YAPILDI

Akşam'ın haberine göre; Koç, gündeme Fransız çalıştırıcı Zinedine Zidane'ı aldı. Sarı lacivertlilerin sportif direktör Mario Branco, başarılı teknik adamla bir ön görüşme gerçekleştirdi. Branco, yapılan zirvede 51 yaşındaki deneyimli isme Fenerbahçe'nin yeni sezonda yapacağı futbol projesini detaylı bir şekilde anlattı.

Öte yandan Zidane ile birçok Avrupa kulübünün de yakından ilgilendiği öğrenildi. Fransız hoca kariyerini nasıl sürdüreceği konusunda henüz net bir karar almış değil.

LİSTEDE BAŞKA İSİMLER DE VAR

Başkan Ali Koç, yeni sezonda çalışacağı teknik direktörü belirlemek için geniş bir liste hazırladı. Sarı lacivertli kulislerde hazırlanan listede Löw ve Antonio Conte gibi önemli isimlerin yer aldığı dile getiriliyor.

RUS BASININDAN IVİC İDDİASI

Rus basını ise teknik direktör konusunda farklı bir ismi gündeme getirdi. Yapılan haberlerde ise şu iddialar yer aldı:

"Fenerbahçe Sportif Direktörü Branco, Krasnodar'ın eski teknik direktörü Vladimir Ivic ile bir toplantı gerçekleştirdi. Fenerbahçe'de Balkan oyuncuların çok olması bu transferin gerçekleşme ihtimalini yükseltiyor. Spartak Moskova da Ivic ile ilgileniyor. Sırp teknik adam kariyeriyle ilgili kararını haziran ayının başında verecek. Herkes Ivic'in vereceği kararı bekliyor."