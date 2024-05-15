Mourinho’ya 100 milyon €! Aziz Yıldırım seçilirse, ünlü hocaya efsane kadro sunacak…

Altı yıl aradan sonra yeniden kolları sıvayan Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım, dünyaca ünlü teknik adama “Bizim hedefimiz sadece ligi almak değil, Avrupa’da kupa kazanmak” dedi

M. EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım rüzgârı esiyor. Saadettin Saran’ın Ali Koç’un lehine başkan adaylığından çekilmesinin ardından bugün adaylığını resmen duyuracak olan Aziz Yıldırım, “Seçilirsem takımın başına Jose Mourinho’yu getireceğim” sözleri futbol dünyasına bomba gibi düşmüştü. Yıldırım’ın Mourinho’ya 100 milyon avroluk bütçe sözü verdiği ve tarihin en iyi kadrolarından birini kurmak için kolları sıvadığı öğrenildi. Kongrede yeniden başkan seçilmesi durumunda Aziz Yıldırım, Mourinho’ya ‘takımı sen kur’ diyecek ve istediği isimleri alacak.

ARACI MESUT ÖZİL Mİ?

Yıldırım’ın “Bizim hedefimiz sadece Türkiye’deki kupaları değil, Avrupa’da kupa kazanmak” diyerek Mourinho’yu ikna ettiği belirtildi. Aziz Yıldırım ile Mourinho’nun irtibatını Fenerbahçe’nin eski yıldızı Mesut Özil’in sağladığı iddia edildi. Real Madrid’den hocası olan Mourinho ile sürekli irtibat hâlinde olan Özil de Yıldırım’ın seçilmesi durumunda sarı lacivertli kulüpte aktif rol alacak. Yıldırım, takımın eski efsanelerine görev vermeyi planlıyor. Mesut Özil’in yanı sıra Aykut Kocaman’ın CEO, Volkan Demirel’in de Futbol Direktörü olarak rol alacağı belirtildi.

MOU’DAN FENER SÖZLERİ

Jose Mourinho, Manchester United’ın başındayken Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe ile eşleştiklerinde “İyi bir grubumuz var. Fenerbahçe ve Feyenoord Şampiyonlar Ligi demektir. İstanbul ve Rotterdam’da büyük maçlara çıkacağız. Bu yüzden takımım adına iyi bir kura” ifadelerini kullanmıştı.

ONUN HEDEFİ BAYERN MÜNİH

Aziz Yıldırım’ın “Takımın başına getireceğim” dediği Jose Mourinho ile ilgili olarak Bild “O Bayern Münih’i bekliyor” haberini yaptı. Bild, son olarak Roma’yı çalıştıran Portekizli teknik adamın, Bayern’den haber beklediği için kendisine bugüne kadar yapılan teklifleri reddettiğini yazdı.