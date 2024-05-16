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Fatih Terim gündemi salladı: Her şeyi açıklayacağım

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Fatih Terim gündemi salladı: Her şeyi açıklayacağım
Panathinaikos, Fatih Terim, Paok, Haber

Spor Haberleri

PAOK'a deplasmanda 4-1 kaybeden Panathinaikos, lig şampiyonluğuna havlu attı. Maç sonu açıklamalarda bulunan Fatih Terim, kafalarda soru işareti bıraktı.

Yunanistan Ligi şampiyonluğuna havlu atan Panathinaikos, PAOK'a 4-1 yenilerek şaşırttı.

Zorlu mücadele sonrası açıklamalarda bulunan Fatih Terim, "Olaya 4-1'lik skor olarak bakmamalıyız. Kaybettik. Bu şekilde bakmalıyız. PAOK'u tebrik ederim. Maça gelince, sene sonunda bazı şeyleri tartışmamız gerekiyor Olympiakos'la maçımız var ve ayrıca kupa finalimiz var. Bunları düşünmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Fatih Terim gündemi salladı: Her şeyi açıklayacağım - 1. Resim

FATİH TERİM: HER ŞEYİ AÇIKLAYACAĞIM

PAOK'a karşı alınan farklı yenilgiyi değerlendiren Fatih Terim, "Golü çok geç bulduk. Üçüncü bölgede golü bulana kadar ilk başta çok iyi değildik. Bazı şeyleri doğru yaptık ama ne yazık ki bireysel hatalar yapmaya ve gol yemeye devam ediyoruz. Skor tabelasında geride olduğumuzda oyun olarak çok etkileniyoruz. Bunun bir açıklaması yok. Bazı şeyler gördük ama önce Olympiakos ile maçımız var, sonra da Aris ile finalimiz var. Bu sezonun sonunda Panathinaikos taraftarlarına her şeyi açıklayacağım." görüşlerini dile getirdi.

Öte yandan sezonu bir kupayla kapatma şansı olan Panathinaikos, Yunanistan Kupası finalinde Aris ile karşılaşacak.

Düzenleyen:  - Spor
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